Зеленский прокомментировал встречу с Трампом — речь шла о ПВО, мире и дипломатии

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с президентом США Дональдом Трампом и его командой. По словам главы государства, стороны обсудили вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, дипломатические усилия и шаги, которые могут способствовать скорейшему завершению войны.

Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Результаты встречи Зеленского и Трампа

Зеленский поблагодарил американскую сторону за поддержку и отдельно отметил внимание к укреплению украинской ПВО.

"Благодарен за важный акцент на укреплении противовоздушной обороны Украины, чтобы усилить защиту жизней", — отметил президент.

Также стороны обсудили ряд идей, которые, по словам Зеленского, способны укрепить позиции Украины и приблизить справедливый мир. Президент выразил надежду, что украинская и американская команды в ближайшее время приступят к практической реализации всех договоренностей, достигнутых в ходе переговоров.

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Особое внимание собеседники уделили дипломатическому направлению. Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работать над тем, чтобы дипломатические механизмы дали реальный результат.

"Продолжим продуктивно работать, чтобы это произошло", — подытожил глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп заявил, что США готовы предложить Украине гарантии безопасности "для спасения жизней". Кроме того, он отметил, что Кремль испытывает серьезное международное давление.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что стремится к скорейшему завершению войны России против Украины и поддерживает дипломатический путь урегулирования конфликта.