Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп анонсировал разговор с Путиным после встречи с Зеленским

Трамп анонсировал разговор с Путиным после встречи с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 18:50
Трамп заявил, что поговорит с Путиным — в США верят в возможность завершения войны
Дональд Трамп. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает оказывать давление на российского диктатора Владимира Путина с целью прекращения войны против Украины. По его словам, уже сегодня он планирует провести очередной разговор с главой Кремля.

Об этом стало известно из трансляции саммита НАТО, передает Новини.LIVE.

Трамп анонсировал новый разговор с Путиным

По словам президента США, Вашингтон продолжает оказывать давление на Кремль, чтобы добиться прекращения войны против Украины.

"Мы сильно давим на Путина, чтобы он прекратил войну. Сегодня я снова поговорю с ним", — заявил Трамп.

Американский президент отметил, что регулярно общается с Путиным, а также поддерживает хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он выразил убеждение, что обе стороны заинтересованы в прекращении боевых действий.

Читайте также:

"И президент Зеленский хочет её завершить, и я верю, что Путин хочет её завершить", — сказал глава Белого дома.

В то же время Трамп признал, что завершение войны оказалось гораздо более сложной задачей, чем он ожидал. По его словам, боевые действия стали серьёзным испытанием для России, а отдельные изменения на фронте могут свидетельствовать об улучшении позиций Украины.

Также президент США повторил свой давний тезис о том, что полномасштабного вторжения России, по его мнению, не произошло бы, если бы он оставался президентом Соединенных Штатов.

"В России дела идут сложнее. Все оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось", — подытожил Трамп.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что поддерживает идею личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, такие переговоры могут способствовать завершению войны.

Как сообщали Новини.LIVE, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер обсудил вопросы сотрудничества в сфере безопасности, завершения войны и поддержки Украины. После переговоров Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о возможном визите в Киев.

владимир путин Дональд Трамп Саммит НАТО в Анкаре
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации