Термінова новина

У середу, 8 липня, Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із лідером Польщі Каролем Навроцьким. Напередодні сторони вже поспілкувалися на полях саміту НАТО в Анкарі, а нині продовжують діалог. Однією з ключових тем переговорів є подальша співпраця між Україною та Польщею.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на власні джерела.

Зеленський зустрівся з Навроцьким 8 липня

Сьогодні, 8 липня, Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із Президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Це вже другий контакт глав держав за останню добу. Увечері 7 липня Зеленський і Навроцький коротко поспілкувалися на полях саміту НАТО в Анкарі. Про це повідомив радник Президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

За його словами, тоді лідери мали нетривалий діалог та домовилися узгодити графіки для окремої зустрічі, яка й відбувається сьогодні, 8 липня.

Читайте також:

Сам Кароль Навроцький також підтвердив, що вже зустрічався із Володимиром Зеленським напередодні. Польський президент назвав цю розмову "ввічливою" та зазначив, що не виключав нового контакту з українським лідером вже сьогодні.

Коментуючи українсько-польські відносини, Навроцький наголосив, що Київ і Варшава повинні підтримувати відкритий діалог, навіть попри історичні суперечності. За його словами, сьогодні обидві держави об'єднує спільна загроза з боку Росії, тому взаємодія між сусідніми країнами залишається вкрай важливою.

"Мені здається цілком природним, що держави-сусіди, які мають спільного ворога — Російську Федерацію, — підтримують діалог, незалежно від певних двосторонніх суперечностей", — зазначив Навроцький.

Президент Польщі також зауважив, що Україна нині веде повномасштабну війну проти Росії, тоді як Польща впродовж багатьох століть також мала конфлікти з цією державою. Саме цей історичний досвід, за словами Навроцького, допомагає краще усвідомлювати сучасні безпекові виклики та важливість співпраці між Києвом і Варшавою.

Наразі подробиці переговорів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького не розголошуються. Очікується, що після завершення зустрічі можуть з'явитися додаткові заяви щодо її результатів.

Новина доповнюється...