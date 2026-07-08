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Головна Новини дня Зеленський зустрівся із президентом Польщі Каролем Навроцьким

Зеленський зустрівся із президентом Польщі Каролем Навроцьким

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 18:19
Зеленський зустрівся з Навроцьким 8 липня
Термінова новина

У середу, 8 липня, Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із лідером Польщі Каролем Навроцьким. Напередодні сторони вже поспілкувалися на полях саміту НАТО в Анкарі, а нині продовжують діалог. Однією з ключових тем переговорів є подальша співпраця між Україною та Польщею.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на власні джерела.

Зеленський зустрівся з Навроцьким 8 липня

Сьогодні, 8 липня, Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із Президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Це вже другий контакт глав держав за останню добу. Увечері 7 липня Зеленський і Навроцький коротко поспілкувалися на полях саміту НАТО в Анкарі. Про це повідомив радник Президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

За його словами, тоді лідери мали нетривалий діалог та домовилися узгодити графіки для окремої зустрічі, яка й відбувається сьогодні, 8 липня.

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Сам Кароль Навроцький також підтвердив, що вже зустрічався із Володимиром Зеленським напередодні. Польський президент назвав цю розмову "ввічливою" та зазначив, що не виключав нового контакту з українським лідером вже сьогодні.

Коментуючи українсько-польські відносини, Навроцький наголосив, що Київ і Варшава повинні підтримувати відкритий діалог, навіть попри історичні суперечності. За його словами, сьогодні обидві держави об'єднує спільна загроза з боку Росії, тому взаємодія між сусідніми країнами залишається вкрай важливою.

"Мені здається цілком природним, що держави-сусіди, які мають спільного ворога — Російську Федерацію, — підтримують діалог, незалежно від певних двосторонніх суперечностей", — зазначив Навроцький.

Президент Польщі також зауважив, що Україна нині веде повномасштабну війну проти Росії, тоді як Польща впродовж багатьох століть також мала конфлікти з цією державою. Саме цей історичний досвід, за словами Навроцького, допомагає краще усвідомлювати сучасні безпекові виклики та важливість співпраці між Києвом і Варшавою.

Наразі подробиці переговорів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького не розголошуються. Очікується, що після завершення зустрічі можуть з'явитися додаткові заяви щодо її результатів.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Польща Кароль Навроцький Саміт НАТО в Анкарі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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