Буданов попередив про можливі ескалаційні кроки Польщі до річниці Волинської трагедії

Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Польща готує декілька незрілих ескалаційних кроків. За його словами, вони можуть відбутися на річницю Волинської трагедії.

Про це Кирило Буданов сказав в інтервʼю "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Ескалаційні кроки Польщі

Буданов зауважив, що пік ескалації точно буде попереду.

"У нас трошки залишилося і буде річниця Волинської трагедії. З тією інформацією, якою я володію, вони готують цілу низку, як на мене, повторюю, незрілих ескалаційних кроків. Тому, очевидь, все це зараз продовжиться", — каже він.

За його словами, Україна не сприйме ультиматумів ні від кого в цьому світі. Він наголосив, що останній, хто намагався це зробити — це Росія.

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"Без образ до Польщі — але вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли. Так, важко, погано, крові багато. Але навіть їхній ультиматум ми не прийняли. То чому хтось думає, що ми приймемо щось інше, від іншої сторони? Ультиматумом з нами розмовляти не треба", — заявив Буданов.

Водночас він сподівається, що Україна все ж матиме із Польщею деескалацію.

Як писали Новини.LIVE, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо загострення у відносинах з Україною. Він зазначив, що різні заяви та дії формують динаміку, яка може бути вигідною для Росії.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про запуск розслідування можливого витоку даних щодо військової підтримки України. Паралельно він доручив частково зняти секретність з інформації про постачання озброєння у період 2022–2026 років.