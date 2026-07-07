Буданов предупредил о возможных эскалационных шагах Польши к годовщине Волынской трагедии

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Польша готовит несколько необдуманных шагов, ведущих к эскалации конфликта. По его словам, они могут произойти в годовщину Волынской трагедии.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Эскалационные шаги Польши

Буданов отметил, что пик эскалации точно еще впереди.

"У нас осталось совсем немного до годовщины Волынской трагедии. Судя по той информации, которой я располагаю, они готовят целый ряд, как мне кажется, повторяю, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится", — говорит он.

По его словам, Украина не примет ультиматумов ни от кого в этом мире. Он подчеркнул, что последним, кто пытался это сделать, была Россия.

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"Без обид в адрес Польши — но она немного сильнее, чем Польша. И мы его все равно не приняли. Да, тяжело, плохо, крови много. Но даже их ультиматум мы не приняли. Так почему кто-то думает, что мы примем что-то другое, от другой стороны? С нами не стоит разговаривать с помощью ультиматумов", — заявил Буданов.

В то же время он надеется, что Украина все же добьется деэскалации с Польшей.

Как писали Новини.LIVE, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался по поводу обострения отношений с Украиной. Он отметил, что различные заявления и действия формируют динамику, которая может быть выгодна для России.

А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о начале расследования возможной утечки данных о военной поддержке Украины. Параллельно он поручил частично снять гриф секретности с информации о поставках вооружения в период 2022–2026 годов.