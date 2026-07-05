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Польша расследует утечку информации о поставках оружия Украине

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 19:16
Польша расследует утечку данных о помощи Украине — что заявил Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о начале расследования в связи с возможной утечкой информации, касающейся военной помощи Украине. В то же время он поручил рассекретить часть сведений о поставках вооружения, осуществленных в 2022–2026 годах.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владислав Косиняк-Камыш написал в Х.

Польша рассекретит информацию о военной помощи Украине

По словам Косиняка-Камиша, процесс передачи военной техники Украине был начат ещё предыдущим правительством, когда Министерство обороны возглавлял Мариуш Блащак. Он также подчеркнул, что о каждой поставке вооружения информировали президента Польши. В настоящее время эту должность занимает Кароль Навроцкий, а ранее главой государства был Анджей Дуда.

Отдельно министр сообщил, что поручил Службе военной контрразведки Польши установить личности тех, кто мог умышленно способствовать утечке государственной тайны.

"Мы действуем в условиях войны у наших границ, и каждое действие, направленное против государственных интересов Польши, ставит под угрозу безопасность польских граждан", — подчеркнул Владислав Косиняк-Камыш.

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Он также заверил, что все причастные к возможному разглашению секретной информации будут нести ответственность независимо от их статуса или наличия депутатского или иного иммунитета.

Отметим, 4 июля вице-маршал польского Сейма и сопредседатель ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что в марте польское правительство без публичного объявления передало Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot. Именно после этих заявлений польские власти инициировали проверку возможной утечки секретной информации.

Как писали Новини.LIVE, вицеспикер Сейма обвинил правительство в тайной помощи ВСУ. Он назвал такую ​​вероятную помощь украинской армии масштабным государственным скандалом.

Також Польша заблокирует вступление Украины в ЕС из-за Степана Бандеры. Варшава требует, чтобы Киев отказался от прославления лидеров украинского националистического движения.

Польша оружие расследование
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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