Вице-спикер Сейма обвинил правительство в тайной передаче Украине ракет Patriot

Вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак. Фото: EPA-EFE/TYTUS ZMIJEWSKI

Правительство Польши могло без ведома собственного парламента тайно передать Украине дефицитные ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак назвал такую вероятную помощь украинской армии масштабным государственным скандалом. По его словам, подобные действия существенно ослабляют национальную противовоздушную оборону самого польского государства на фоне постоянных внешних угроз.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление вице-спикера Сейма Польши Кшиштофа Босака.

Дефицит ракет для польской ПВО

При этом, по словам Босака, его страна сама остро нуждается в использовании этих ракет для надёжной защиты собственного воздушного пространства от потенциальных ударов со стороны РФ или Беларуси.

Кшиштоф Босак заявил, что именно эти системы противовоздушной обороны способны эффективно перехватывать российские баллистические ракеты "Искандер".

Он добавил, что возможная передача такого ценного вооружения украинцам без официального согласования является скандалом.

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Запрет на поставки оружия без согласия депутатов

В случае подтверждения информации о скрытых поставках вице-спикер Сейма заявил, что необходимо разработать и принять специальный закон для контроля за военным имуществом страны. Новый закон должен полностью запретить любую отправку польского вооружения за границу без предварительного получения официального согласия от парламента.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, дипломатические отношения между Польшей и Украиной в последнее время существенно обострились. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш даже пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС из-за героизации Степана Бандеры и УПА.

Также Новини.LIVE сообщали, что известный историк и профессор Ярослав Грицак отметил, что полноценное примирение между нашими странами в настоящее время тормозится из-за незрелости политических элит Польши и Украины. Историк указал на отсутствие системности у политиков в Киеве и чрезмерную эмоциональность Варшавы в сложных вопросах исторической памяти.