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Головна Новини дня Скандал у Польщі: віцеспікер Сейму звинуватив уряд у таємній допомозі ЗСУ

Скандал у Польщі: віцеспікер Сейму звинуватив уряд у таємній допомозі ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 14:56
Віцеспікер Сейму звинуватив уряд у таємній передачі Україні ракет Patriot
Віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак. Фото: EPA-EFE/TYTUS ZMIJEWSKI

Уряд Польщі міг без відома власного парламенту таємно передати Україні дефіцитні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак назвав таку ймовірну допомогу українській армії масштабним державним скандалом. За його словами, подібні дії суттєво послаблюють національну протиповітряну оборону самої польської держави на тлі постійних зовнішніх загроз.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву віцеспікера Сейму Польщі Кшиштофа Босака.

Дефіцит ракет для польської ППО

При цьому, за словами Босака, його країна сама критично потребує використання цих ракет для надійного захисту власного повітряного простору від потенційних ударів з боку РФ чи Білорусі.

Кшиштоф Босак заявив, що саме ці системи протиповітряної оборони здатні ефективно перехоплювати російські балістичні ракети "Іскандер"

Він додав, що можлива передача такого цінного озброєння українцям без офіційного погодження є скандалом.

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У разі підтвердження інформації про приховані поставки, віцеспікер Сейму заявив, що необхідно розробити та прийняти спеціальний закон для контролю за військовим майном країни. Новий закон має повністю заборонити будь-яке відправлення польського озброєння за кордон без попереднього отримання офіційної згоди від парламенту

Як писали Новини.LIVE раніше, дипломатичні відносини між Польщею та Україною останнім часом суттєво загострилися. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш навіть пригрозила заблокувати вступ України до ЄС через героїзацію Степана Бандери та УПА. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що відомий історик та професор Ярослав Грицак зазначив, що повноцінне примирення між нашими країнами наразі гальмується через незрілість політичних еліт Польщі та України. Історик вказав на відсутність системності у політиків у Києві та надмірну емоційність Варшави в складних питаннях історичної пам'яті.

Польща Сейм Patriot
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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