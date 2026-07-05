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Головна Новини дня Примирення України та Польщі можливе лише зі зрілою елітою: Грицак

Примирення України та Польщі можливе лише зі зрілою елітою: Грицак

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 13:21
Скандал у відносинах із Польщею: Грицак заявив про брак зрілості еліт
Професор Ярослав Грицак. Фото: Ярослав Грицак/Facebook

Повноцінне та тривале примирення між Україною та Польщею стане можливим лише після появи в обох державах справді зрілих політичних еліт. Наразі нинішні керівники обох країн поки що не готові до ведення глибокого та відповідального діалогу. Тому взаємні претензії та суперечки навколо складного історичного минулого лише заважають налагодженню стратегічного партнерства під час спільної загрози.

Таку думку в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Маргариті Стецюк висловив історик Ярослав Грицак.

Проблеми Києва та Варшави

Професор Грицак зазначив, що наразі він не бачить достатнього рівня політичної зрілості у діях представників влади як в Україні, так і в Польщі. На думку експерта, кожна зі сторін має свої специфічні внутрішні проблеми, які заважають знайти компроміс у державних питаннях.

"Вони поступають як малолітні бешкетники. З українського боку проблемою є хаос, брак експертності, а з польського — надмірна емоційність у питаннях історичної пам'яті", — заявив Ярослав Грицак.

Саме ці фактори не дозволяють дипломатам вийти з глухого кута та припинити публічні взаємні звинувачення.

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Стратегічне значення союзу

Попри всі чинні суперечки, налагодження дружніх міждержавних відносин залишається критично важливим питанням для безпеки всього європейського континенту.

Історик закликав політиків усвідомити масштаби небезпеки та відкинути особисті амбіції заради спільної протидії кремлівському режиму.

"В умовах повномасштабної війни та спільної загрози з боку Росії українсько-польське примирення має стратегічне значення", — підкреслив Ярослав Грицак.

На його думку, стабільне майбутнє всієї Європи зараз безпосередньо залежить від здатності сусідніх народів подолати старі історичні образи та вибудувати міцний оборонний союз, як це змогли зробити після Другої світової Франція та Німеччина.

Як писали Новини.LIVE раніше, професор Ярослав Грицак також зявив, що Володимир Путін має справжню ірраціональну обсесію щодо України. Історик наголосив, що логіка очільника Кремля схожа на поведінку кримінального мафіозі, тому за його життя реальний тривалий мир є абсолютно неможливим.

Також Новини.LIVE повідомляли, що дипломатичні відносини між двома країнами останнім часом суттєво загострилися після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого орла. Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький навіть демонстративно передав свій український орден до Меморіального музею жертв Волинської трагедії.

Польща інтерв'ю ефір Новини.LIVE
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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