Скандал в отношениях с Польшей: Грицак заявил о недостаточной зрелости элит

Профессор Ярослав Грицак. Фото: Ярослав Грицак/Facebook

Полноценное и долгосрочное примирение между Украиной и Польшей станет возможным лишь после появления в обоих государствах по-настоящему зрелых политических элит. На данный момент нынешние руководители обеих стран пока не готовы к ведению глубокого и ответственного диалога. Поэтому взаимные претензии и споры вокруг сложного исторического прошлого лишь мешают налаживанию стратегического партнерства в условиях общей угрозы.

Такое мнение в интервью журналистке Новини.LIVE Маргарите Стецюк высказал историк Ярослав Грицак.

Проблемы Киева и Варшавы

Профессор Грицак отметил, что на данный момент он не видит достаточного уровня политической зрелости в действиях представителей власти как в Украине, так и в Польше. По мнению эксперта, у каждой из сторон есть свои специфические внутренние проблемы, которые мешают найти компромисс в государственных вопросах.

"Они ведут себя как малолетние хулиганы. С украинской стороны проблемой является хаос, недостаток экспертных знаний, а со стороны Польши — чрезмерная эмоциональность в вопросах исторической памяти", — заявил Ярослав Грицак.

Именно эти факторы не позволяют дипломатам выйти из тупика и прекратить публичные взаимные обвинения.

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Стратегическое значение союза

Несмотря на все текущие споры, налаживание дружественных межгосударственных отношений остается критически важным вопросом для безопасности всего европейского континента.

Историк призвал политиков осознать масштабы опасности и отбросить личные амбиции ради совместного противодействия кремлевскому режиму.

"В условиях полномасштабной войны и общей угрозы со стороны России украинско-польское примирение имеет стратегическое значение", — подчеркнул Ярослав Грицак.

По его мнению, стабильное будущее всей Европы сейчас напрямую зависит от способности соседних народов преодолеть старые исторические обиды и выстроить прочный оборонный союз, как это смогли сделать после Второй мировой войны Франция и Германия.

Как ранее писали Новини.LIVE, профессор Ярослав Грицак также заявил, что Владимир Путин испытывает настоящую иррациональную одержимость в отношении Украины. Историк подчеркнул, что логика главы Кремля схожа с поведением криминального мафиози, поэтому при его жизни реальный длительный мир абсолютно невозможен.

Также Новини.LIVE сообщали, что дипломатические отношения между двумя странами в последнее время существенно обострились после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого орла. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже демонстративно передал свой украинский орден в Мемориальный музей жертв Волынской трагедии.