Експрем'єр Польщі Моравецький віддав свій орден Ярослава Мудрого

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: dw.com

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький офіційно передав свій орден князя Ярослава Мудрого до Меморіального музею жертв Волинської трагедії у Холмі. Це стало черговим кроком у затяжній кризі в дипломатичних відносинах між нашими країнами. Наразі між Україною та Польщею триває серйозне загострення через складні історичні суперечки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву колишнього очільника польського уряду Матеуша Моравецького.

Причини відмови від ордена

Матеуш Моравецький отримав високу українську державну нагороду влітку 2022 року на знак подяки за допомогу Україні. Проте зараз польський політик вирішив позбутися ордена, пов'язавши це з невирішеними історичними питаннями та діями української влади.

"Нехай ця нагорода стане символом пам'яті про десятки тисяч невинних поляків, вбитих під час Волинської трагедії. Оскільки корумпована українська еліта не може цього зробити, я зроблю це за них", — заявив Моравецький.

Передісторія дипломатичного скандалу

Як писали Новини.LIVE раніше, напруження у польсько-українських відносинах розпочалася після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого орла. Причиною такого кроку стало присвоєння імені героїв УПА одному з українських спеціальних підрозділів.

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Після цього Володимир Зеленський повернув до Польщі орден Білого Орла. Пізніше і очільник ОП Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".

Ще Новини.LIVE писали, що колишні українські президенти Леонід Кучма та Віктор Ющенко також демонстративно повернули свої польські нагороди назад. Вони наголосили, що цей крок має для них принципове значення.

Крім того, Польща пригрозила заблокувати вступ України до ЄС через героїзацію Степана Бандери та УПА.