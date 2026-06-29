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Головна Новини дня З Польщі депортують українців та білорусів, завербованих Росією

З Польщі депортують українців та білорусів, завербованих Росією

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Дата публікації: 29 червня 2026 23:03
У Польщі затримали українців і білорусів за підозрою у роботі на РФ
Польські поліцейські. Фото: policja.gov.pl

У Польщі затримали девʼятьох українців та двох білорусів, які, ймовірно, були завербовані Росією. Вони повинні були організовувати мітинги за гроші. Відомо, що фігурантів депортують з країни.

Про це повідомив міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк, передає Новини.LIVE.

Завербовані Росією українці та білоруси у Польщі

"Співробітники Агентства внутрішньої безпеки у співпраці з прикордонною службою затримали девʼятьох громадян України та двох громадян Білорусі з метою їх негайного вислання з Польщі", — зазначив Семоняк.

Починаючи з осені 2025 року, ці особи здійснювали підбір і матеріальне забезпечення учасників акцій, що проводилися серед українських біженців у Польщі.  

За даними Агентства внутрішньої безпеки, ідея та гроші для цього надходили від Росії.

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"Ці дії кваліфікуються як спроба здійснити операцію з впливу на українських мігрантів у Польщі", — додав Семоняк. 

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Допис Семоняка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Центр протидії дезінформації, Росія може готувати провокації з символікою Польщі на території України.

Крім того, у Польщі правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, який погрожував польському лідеру Каролю Навроцькому. Слідство встановило його після появи в мережі запису розмови, у якому він публічно озвучував небезпечні наміри. 

Польща Україна Білорусь Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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