У Польщі затримали українців і білорусів за підозрою у роботі на РФ

Польські поліцейські. Фото: policja.gov.pl

У Польщі затримали девʼятьох українців та двох білорусів, які, ймовірно, були завербовані Росією. Вони повинні були організовувати мітинги за гроші. Відомо, що фігурантів депортують з країни.

Про це повідомив міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк, передає Новини.LIVE.

Завербовані Росією українці та білоруси у Польщі

"Співробітники Агентства внутрішньої безпеки у співпраці з прикордонною службою затримали девʼятьох громадян України та двох громадян Білорусі з метою їх негайного вислання з Польщі", — зазначив Семоняк.

Починаючи з осені 2025 року, ці особи здійснювали підбір і матеріальне забезпечення учасників акцій, що проводилися серед українських біженців у Польщі.

За даними Агентства внутрішньої безпеки, ідея та гроші для цього надходили від Росії.

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"Ці дії кваліфікуються як спроба здійснити операцію з впливу на українських мігрантів у Польщі", — додав Семоняк.

Допис Семоняка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Центр протидії дезінформації, Росія може готувати провокації з символікою Польщі на території України.

Крім того, у Польщі правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, який погрожував польському лідеру Каролю Навроцькому. Слідство встановило його після появи в мережі запису розмови, у якому він публічно озвучував небезпечні наміри.