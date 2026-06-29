В Польше задержаны украинцы и белорусы по подозрению в работе на РФ

Из Польши депортируют украинцев и белорусов, завербованных Россией
В Польше задержали девять украинцев и двух белорусов, которые, вероятно, были завербованы Россией. Они должны были организовывать митинги за деньги. Известно, что фигурантов депортируют из страны.
Об этом сообщил министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк, передает Новини.LIVE.
Завербованные Россией украинцы и белорусы в Польше
"Сотрудники Агентства внутренней безопасности в сотрудничестве с пограничной службой задержали девять граждан Украины и двух граждан Беларуси с целью их немедленной высылки из Польши", — отметил Семоняк.
Начиная с осени 2025 года, эти лица занимались подбором и материальным обеспечением участников акций, проводившихся среди украинских беженцев в Польше.
По данным Агентства внутренней безопасности, идея и деньги для этого поступали из России.
"Эти действия квалифицируются как попытка осуществить операцию по оказанию влияния на украинских мигрантов в Польше", — добавил Семоняк.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, Россия может готовить провокации с символикой Польши на территории Украины.
Кроме того, в Польше правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, который угрожал польскому лидеру Каролю Навроцкому. Следствие установило его личность после появления в сети записи разговора, в котором он публично озвучивал опасные намерения.