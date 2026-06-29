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Главная Новости дня Из Польши депортируют украинцев и белорусов, завербованных Россией

Из Польши депортируют украинцев и белорусов, завербованных Россией

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Дата публикации 29 июня 2026 23:03
В Польше задержаны украинцы и белорусы по подозрению в работе на РФ
Польские полицейские. Фото: policja.gov.pl

В Польше задержали девять украинцев и двух белорусов, которые, вероятно, были завербованы Россией. Они должны были организовывать митинги за деньги. Известно, что фигурантов депортируют из страны.

Об этом сообщил министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк, передает Новини.LIVE.

Завербованные Россией украинцы и белорусы в Польше

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности в сотрудничестве с пограничной службой задержали девять граждан Украины и двух граждан Беларуси с целью их немедленной высылки из Польши", — отметил Семоняк.

Начиная с осени 2025 года, эти лица занимались подбором и материальным обеспечением участников акций, проводившихся среди украинских беженцев в Польше.

По данным Агентства внутренней безопасности, идея и деньги для этого поступали из России.

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"Эти действия квалифицируются как попытка осуществить операцию по оказанию влияния на украинских мигрантов в Польше", — добавил Семоняк.

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Пост Семоняка. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, Россия может готовить провокации с символикой Польши на территории Украины.

Кроме того, в Польше правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, который угрожал польскому лидеру Каролю Навроцкому. Следствие установило его личность после появления в сети записи разговора, в котором он публично озвучивал опасные намерения.

Польша Украина Беларусь Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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