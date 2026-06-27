Польская полиция задержала украинца за угрозы в адрес президента

Польская полиция. Фото: Ukrainianinpoland

В Польше силовики задержали 36-летнего гражданина Украины за угрозы в адрес действующего президента Польши Кароля Навроцкого. Следователи вышли на мужчину после появления в сети скандальной записи разговора, в которой он публично высказывал опасные намерения. Теперь нашему соотечественнику грозит вполне реальный тюремный срок в соседней стране.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Polsat News.

Задержание в Зеленой Гуре

Польская полиция оперативно отреагировала на видеоролик, который крутился на одном из популярных интернет-каналов, где раздавались угрозы.

"Следователи оперативно установили местонахождение подозреваемого и произвели его задержание", — заявила официальная представительница местной полицейской комендатуры Анна Баран.

Задержание нарушителя польской полицией

Украинца доставили в прокуратуру, где сейчас изучают материалы и готовят официальное обвинение по статье об оскорблении конституционного органа Республики Польша.

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За это украинцу грозит либо солидный штраф, либо два года за решеткой.

Ранее Новини.LIVE писали, что президент Польши Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за того, что подразделению ССО ВСУ присвоили название "Героев УПА". Позже Владимир Зеленский вернул Польше орден Белого Орла.

После этого глава ОП Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

Еще Новини.LIVE писали, что бывшие украинские президенты Леонид Кучма и Виктор Ющенко также демонстративно вернули свои польские награды. Они подчеркнули, что этот шаг имеет для них принципиальное значение.