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Головна Новини дня Погрожував президенту: у Польщі затримали громадянина України

Погрожував президенту: у Польщі затримали громадянина України

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 17:20
Польська поліція затримала українця через погрози президенту
Польська поліція. Фото: Ukrainianinpoland

У Польщі силовики затримали 36-річного громадянина України через жорсткі погрози на адресу чинного польського президента Кароля Навроцького. Слідчі вийшли на чоловіка після появи в мережі скандального запису розмови, де той публічно висловлював небезпечні наміри. Тепер нашому земляку загрожує цілком реальний тюремний термін у сусідній країні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Polsat News.

Затримання у Зеленій Гурі

Польська поліція оперативно зреагувала на відеоролик, який крутився на одному з популярних інтернет-каналів, де лунали крики з погрозами.

"Слідчі оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та провели його затримання", — заявила офіційна представниця місцевої комендатури поліції Анна Баран.

Затримання порушника польською поліцією

Українця доставили до прокуратури, де зараз вивчають матеріали та готують офіційне звинувачення за статтею про образу конституційного органу Республіки Польща.

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За це українцю світить або солідний штраф, або ж два роки за ґратами.

Раніше Новини.LIVE писали, що президент Польщі Навроцький відібрав у Володимира Зеленського орден Білого Орла через те, що підрозділу ССО ЗСУ дали ім'я "Героїв УПА". Пізніше Володимир Зеленський повернув до Польщі орден Білого Орла.

Після цього очільник ОП Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".

Ще Новини.LIVE писали, що колишні українські президенти Леонід Кучма та Віктор Ющенко також демонстративно повернули свої польські нагороди назад. Вони наголосили, що цей крок має для них принципове значення.

Польща затримання Кароль Навроцький
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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