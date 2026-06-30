Бывший премьер-министр Польши Моравецкий сдал свой орден Ярослава Мудрого

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: dw.com

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий официально передал свой орден князя Ярослава Мудрого в Мемориальный музей жертв Волынской трагедии в Холме. Это стало очередным шагом в затянувшемся кризисе в дипломатических отношениях между нашими странами. В настоящее время между Украиной и Польшей продолжается серьёзное обострение из-за сложных исторических споров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление бывшего главы польского правительства Матеуша Моравецкого.

Причины отказа от ордена

Матеуш Моравецкий получил высокую украинскую государственную награду летом 2022 года в знак благодарности за помощь Украине. Однако сейчас польский политик решил отказаться от ордена, связав это с нерешенными историческими вопросами и действиями украинских властей.

"Пусть эта награда станет символом памяти о десятках тысяч невинных поляков, убитых во время Волынской трагедии. Поскольку коррумпированная украинская элита не может этого сделать, я сделаю это за них", — заявил Моравецкий.

Предыстория дипломатического скандала

Как ранее писали Новини.LIVE, напряженность в польско-украинских отношениях возникла после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого орла. Причиной такого шага стало присвоение имени героев УПА одному из украинских специальных подразделений.

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После этого Владимир Зеленский вернул Польше Орден Белого Орла. Позже и глава ОП Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".

Еще Новини.LIVE писали, что бывшие украинские президенты Леонид Кучма и Виктор Ющенко также демонстративно вернули свои польские награды. Они подчеркнули, что этот шаг имеет для них принципиальное значение.

Кроме того, Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС из-за героизации Степана Бандеры и УПА.