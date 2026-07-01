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Головна Новини дня Важливий крок: Зеленський про створення Українського національного пантеону

Важливий крок: Зеленський про створення Українського національного пантеону

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 13:27
Зеленський подякував за підтримку законопроєкту про Український національний пантеон
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Верховною Радою закону про створення Українського національного пантеону. Він назвав це важливим кроком для вшанування українських героїв та формування суспільної єдності. Закон підтримали 287 народних депутатів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у середу, 1 липня.

Зеленський подякував за підтримку законопроєкту про Український національний пантеон

Президент України Володимир Зеленський подякував народним депутатам за підтримку законопроєкту про створення Українського національного пантеону. За його словами, ухвалене рішення має значення не лише для збереження історичної пам’яті, а й для зміцнення суспільної єдності в довгостроковій перспективі.

Глава держави наголосив, що такі ініціативи мають базуватися на визнанні реального внеску людей, яких суспільство справді шанує, і які зробили значний внесок у захист, розвиток та зміцнення України.

Зеленський окремо підкреслив важливість ухваленого рішення, назвавши його кроком до формування спільної історичної пам’яті та єдності.

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"Вдячний усім парламентарям, які підтримали законопроєкт про Український національний пантеон. Важливий крок. І важливий не тільки в контексті нашої історії та вшанування українцями саме своїх героїв, але і в контексті створення засад для довготривалого суспільного єднання в майбутньому.

Це можливо тоді, коли рішення нашої держави побудовані на визнанні реального — тих, кого люди справді шанують, тих, хто зробив справді історичний внесок у захист, розвиток та зміцнення України, її субʼєктності, незалежності та слави", — зазначив президент.

Окремо він додав, що очікує законопроєкт для невідкладного підписання.

Зауважимо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15360 про створення Українського національного пантеону. Його підтримали 287 народних депутатів.

Як відомо, Український національний пантеон стане загальнонаціональним меморіальним простором, де вшановуватимуть найвидатніших представників українського народу.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Верховна Рада Пантеон Героїв України
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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