Зеленський заявив про створення Українського національного пантеону

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про Український національний пантеон". Документ передбачає створення у Києві загальнонаціонального місця пам’яті для вшанування найвидатніших представників української нації. Також законопроєкт визначає порядок почесних перепоховань і встановлення кенотафів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Зеленський планує створити Національний пантеон Героїв

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №15360 "Про Український національний пантеон". Ініціатива передбачає створення в Києві загальнонаціонального місця пам’яті українського народу, де вшановуватимуть найвидатніших представників нації, які в різні епохи боролися за свободу та незалежність України.

Документ спрямований на збереження національної пам’яті, відновлення історичної справедливості, консолідацію суспільства навколо спільної історії та зміцнення української національної ідентичності.

Крім створення загальнонаціонального місця пам’яті, законопроєкт визначає порядок проведення почесних перепоховань видатних українців, а також встановлення кенотафів — символічних меморіалів для вшанування тих, чиї місця поховання невідомі або знаходяться за межами України.

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Президент підкреслив, що держава повинна належним чином увічнити пам’ять усіх героїв, які в різні історичні епохи боролися за свободу, незалежність і розвиток України.

Окремо Володимир Зеленський зазначив, що 2026 рік є особливим для держави, адже Україна відзначатиме низку важливих ювілеїв державотворення, кульмінацією яких стане 35-та річниця відновлення незалежності:

"Україна відзначає річниці ухвалення Конституції, створення ЗСУ, відродження державних символів і гривні. А вінцем цього є 24 серпня 2026 року — День Незалежності України, 35-річчя відновлення нашої незалежності".

Законопроєкт №15360 "Про Український національний пантеон" планують розглянути на одному з найближчих пленарних засідань Верховної Ради.

Алфьоров: український пантеон матиме унікальну модель через особливості історії

Український національний пантеон створюється за моделлю, яка враховує історичні обставини України та не має прямих аналогів в інших державах. Про це в інтерв’ю "Еспресо" заявив голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

За його словами, український підхід не є запозиченням іноземних практик, адже країна має унікальну ситуацію з місцями поховань видатних діячів: частина з них втрачена, частина знаходиться за межами України, а частину неможливо ідентифікувати.

"По іноземних моделях, відверто кажучи, всі ці відсилання до іноземних пантеонів — португальського, польського чи французького — не зовсім доречні. Створення українського пантеону передбачає низку нюансів, яких в інших країнах просто немає…", — зазначив Алфьоров.

Він пояснив, що до пантеону входитимуть як реальні перепоховання окремих постатей, так і кенотафи — символічні місця пам’яті для тих, чиї могили відсутні або втрачено.

Окремо Алфьоров наголосив, що йдеться не про перенесення могил найвідоміших українців, а про формування системи вшанування, яка поєднує меморіальну, освітню та культурну функції.

Він підкреслив, що український пантеон не передбачає перепоховання таких постатей, як Тарас Шевченко, Леся Українка чи Іван Франко.

За його словами, пантеон охоплюватиме історичний період понад тисячу років української історії. Вшанування передбачатиме також часовий критерій — особа може бути включена до пантеону лише через 20–25 років після смерті.

Новини.LIVE інформували, що Кирило Буданов назвав перепоховання полковника Андрія Мельника важливим кроком до формування українського пантеону героїв. За його словами, держава має обов’язок відновлювати історичну пам’ять про видатних українців. Він наголосив, що Мельник, який усе життя боровся за незалежність, тепер повернувся на рідну землю, що відновлює історичну справедливість.

Новини.LIVE також раніше писали, що в Україні планують створити пантеон видатних українців у межах політики вшанування національних героїв. Керівник ОП Кирило Буданов назвав цю ініціативу складною, але важливою місією держави. За його словами, Україна має гідно вшанувати борців за незалежність і повернути їхню пам’ять на рідну землю.