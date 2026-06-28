Зеленский заявил о создании Украинского национального пантеона

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "Об Украинском национальном пантеоне". Документ предусматривает создание в Киеве общенационального места памяти для чествования самых выдающихся представителей украинской нации. Также законопроект определяет порядок почетных перезахоронений и установки кенотафов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Зеленский планирует создать Национальный пантеон Героев

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №15360 "Об Украинском национальном пантеоне". Инициатива предусматривает создание в Киеве общенационального места памяти украинского народа, где будут чествовать самых выдающихся представителей нации, которые в разные эпохи боролись за свободу и независимость Украины.

Документ направлен на сохранение национальной памяти, восстановление исторической справедливости, консолидацию общества вокруг общей истории и укрепление украинской национальной идентичности.

Помимо создания общенационального места памяти, законопроект определяет порядок проведения почетных перезахоронений выдающихся украинцев, а также установку кенотафов — символических мемориалов в честь тех, чьи места захоронения неизвестны или находятся за пределами Украины.

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Президент подчеркнул, что государство должно должным образом увековечить память всех героев, которые в разные исторические эпохи боролись за свободу, независимость и развитие Украины.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что 2026 год является особенным для государства, ведь Украина будет отмечать ряд важных юбилеев государственного строительства, кульминацией которых станет 35-я годовщина восстановления независимости:

"Украина отмечает годовщины принятия Конституции, создания ВСУ, возрождения государственных символов и гривны. А венцом всего этого станет 24 августа 2026 года — День независимости Украины, 35-летие восстановления нашей независимости".

Законопроект №15360 "Об Украинском национальном пантеоне" планируется рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной Рады.

Алферов: украинский пантеон будет иметь уникальную модель из-за особенностей истории

Украинский национальный пантеон создается по модели, которая учитывает исторические обстоятельства Украины и не имеет прямых аналогов в других государствах. Об этом в интервью "Еспресо" заявил председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

По его словам, украинский подход не является заимствованием иностранных практик, ведь в стране сложилась уникальная ситуация с местами захоронения выдающихся деятелей: часть из них утрачена, часть находится за пределами Украины, а часть невозможно идентифицировать.

"Что касается зарубежных моделей, откровенно говоря, все эти отсылки к зарубежным пантеонам — португальскому, польскому или французскому — не совсем уместны. Создание украинского пантеона предполагает ряд нюансов, которых в других странах просто нет…", — отметил Алферов.

Он пояснил, что в пантеон будут входить как реальные перезахоронения отдельных деятелей, так и кенотафы — символические места памяти для тех, чьи могилы отсутствуют или утрачены.

Отдельно Алферов подчеркнул, что речь идет не о переносе могил самых известных украинцев, а о формировании системы чествования, которая сочетает мемориальную, образовательную и культурную функции.

Он подчеркнул, что украинский пантеон не предусматривает перезахоронения таких деятелей, как Тарас Шевченко, Леся Украинка или Иван Франко.

По его словам, пантеон будет охватывать исторический период более тысячи лет украинской истории. Почитание будет предусматривать также временной критерий — личность может быть включена в пантеон только через 20–25 лет после смерти.

Новинии.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов назвал перезахоронение полковника Андрея Мельника важным шагом к формированию украинского пантеона героев. По его словам, государство обязано восстанавливать историческую память о выдающихся украинцах. Он подчеркнул, что Мельник, который всю жизнь боролся за независимость, теперь вернулся на родную землю, что восстанавливает историческую справедливость.

Новини.LIVE также ранее писали, что в Украине планируют создать пантеон выдающихся украинцев в рамках политики чествования национальных героев. Глава ОП Кирилл Буданов назвал эту инициативу сложной, но важной миссией государства. По его словам, Украина должна достойно почтить борцов за независимость и вернуть их память на родную землю.