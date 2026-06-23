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Польща вже отримала орден Зеленського поштою

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 05:04
Польща отримала поштою Орден Білого Орла, якого позбавила Зеленського
Орден Білого Орла. Фото: president.gov.ua

Орден Білого Орла, якого українського лідера Володимира Зеленського позбавив президент Польщі Кароль Навроцький, зберігатиметься в Канцелярії польського глави держави. Найвищу державну відзнаку вже доставили до відомства поштою. Її разом із супровідними документами планують назавжди залишити в державній колекції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву речника польського президента Рафала Лескевича в інтерв’ю Polsat News.

Повернення нагороди Зеленського до Польщі

За словами Лескевича, найвища державна нагорода Польщі обов'язково залишиться під охороною у відомстві. Офіційне посвідчення, що додавали до відзнаки, відтепер анулюють, а сам орден разом із супровідними паперами перенесуть до архівних фондів Канцелярії президента.

Речник польського лідера також зауважив, що цей інцидент не має призвести до погіршення дипломатичних відносин між Києвом та Варшавою.

"До того ж президент Кароль Навроцький чітко заявив у своїй заяві, опублікованій Канцелярією президента в п’ятницю, що позбавлення ордена Білого орла не спрямовано проти українців, що насправді Росія є ворогом України, усієї вільної Європи та вільного світу", — цитує видання Лескевича.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу президента Польщі Кароля Навроцького повідомляв, що Володимира Зеленського позбавили Ордена Білого Орла. У Варшаві пояснили, що ця нагорода є символом особливої довіри польської держави. Позбавити президента України відзнаки вирішили після того, як він присвоїв одному з підрозділів ЗСУ назву "Героїв УПА". 

Також Новини.LIVE з посиланням на Rp.Pl писав, що запланована зустріч президентів України та Польщі не відбудеться. Українська сторона вирішила її перенести. Від телефонного формату обговорень Володимир Зеленський відмовився.

Володимир Зеленський Польща Кароль Навроцький
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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