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Польша уже получила орден Зеленского по почте

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Дата публикации 23 июня 2026 05:04
Польша получила по почте Орден Белого Орла, которого лишила Зеленского
Орден Белого Орла. Фото: president.gov.ua

Орден Белого Орла, лишенный украинского лидера Владимира Зеленского президентом Польши Каролем Навроцким, будет храниться в Канцелярии главы польского государства. Высшую государственную награду уже доставили в ведомство по почте. Ее вместе с сопроводительными документами планируют навсегда оставить в государственной коллекции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря польского президента Рафала Лескевича в интервью Polsat News.

Возвращение награды Зеленского в Польшу

По словам Лескевича, высшая государственная награда Польши обязательно останется под охраной в ведомстве. Официальное удостоверение, которое прилагалось к награде, отныне аннулируется, а сам орден вместе с сопроводительными документами будет перенесен в архивные фонды Канцелярии президента.

Пресс-секретарь польского лидера также отметил, что этот инцидент не должен привести к ухудшению дипломатических отношений между Киевом и Варшавой.

"К тому же президент Кароль Навроцкий четко заявил в своем заявлении, опубликованном Канцелярией президента в пятницу, что лишение ордена Белого орла не направлено против украинцев, что на самом деле Россия является врагом Украины, всей свободной Европы и свободного мира", — цитирует издание Лескевича.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу президента Польши Кароля Навроцкого сообщал, что Владимир Зеленский был лишен Ордена Белого Орла. В Варшаве пояснили, что эта награда является символом особого доверия польского государства. Лишить президента Украины награды решили после того, как он присвоил одному из подразделений ВСУ название "Героев УПА".

Также Новини.LIVE со ссылкой на Rp.Pl писал, что запланированная встреча президентов Украины и Польши не состоится. Украинская сторона решила ее перенести. От телефонного формата обсуждений Владимир Зеленский отказался.

Владимир Зеленский Польша Кароль Навроцкий
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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