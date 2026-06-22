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Главная Новости дня В Польше заявили, что Украина не согласовала встречу с Навроцким

В Польше заявили, что Украина не согласовала встречу с Навроцким

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 19:54
Польша заявила о срыве встречи Зеленского и Навроцкого в Варшаве
Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский. Фото: Associated Press

Украинская сторона отказалась от запланированной встречи президентов Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого в Варшаве. Кроме того, после контактов между сторонами обсуждалась возможность телефонного разговора лидеров.

Об этом пишет Rp.Pl, передает Новини.LIVE.

Детали конфликта между Зеленским и Навроцким

Госсекретарь Канцелярии Марцин Пшидач сообщил, что президент Украины отказался от телефонного формата переговоров.

После этого, как утверждает польская сторона, Киев предложил личный визит в Варшаву, и были согласованы конкретная дата и время встречи. В то же время впоследствии украинская сторона якобы отказалась от согласованного графика, предложив перенос на значительно более поздний срок.

Он также добавил, что, по мнению польской стороны, это может свидетельствовать об отсутствии интереса Киева к реальному диалогу с президентом Польши.

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"Украинская сторона не была заинтересована в реальной дискуссии с президентом Польши", — сказал он.

После этих событий президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского, заявив: "Уважаемый Владимир, вы ошибаетесь". Он также подчеркнул, что в Польше не принимают "флаг Бандеры", комментируя исторические и политические разногласия между сторонами.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. Причиной такого решения называют противоречивую позицию украинской стороны относительно названия одного из подразделений ВСУ, что в Польше вызвало резкую реакцию из-за исторического контекста и двусторонних деликатных вопросов.

Также Новини.LIVE писали, что Украина фиксирует усиление антиукраинских настроений в Польше, в частности случаи агрессии в отношении граждан и инциденты в учебных заведениях. Речь идет о сообщениях о нападениях на украинцев, а также о случаях унижения и буллинга украинских детей в школах, что вызывает беспокойство по поводу безопасности и социальной адаптации.

Владимир Зеленский Польша Кароль Навроцкий
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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