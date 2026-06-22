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Головна Новини дня У Польщі заявили, що Україна не погодила зустріч із Навроцьким

У Польщі заявили, що Україна не погодила зустріч із Навроцьким

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 19:54
Польща заявила про зрив зустрічі Зеленського і Навроцького у Варшаві
Кароль Навроцький і Володимир Зеленський. Фото: Associated Press

Українська сторона відмовилася від запланованої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького у Варшаві. Також після контактів між сторонами обговорювалася можливість телефонної розмови лідерів. 

Про це пише Rp.Pl, передає Новини.LIVE.

Деталі конфлікту між Зеленським і Навроцьким

Держсекретар Канцелярії Марцін Пшидач повідомив, що президент України відмовився від телефонного формату обговорень.

Після цього, як стверджує польська сторона, Київ запропонував особистий візит до Варшави, і було погоджено конкретну дату та час зустрічі. Водночас згодом українська сторона нібито відмовилася від узгодженого графіка, запропонувавши перенесення на значно пізніший термін.

Він також додав, що, на думку польської сторони, це може свідчити про відсутність інтересу Києва до реального діалогу з президентом Польщі.

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"Українська сторона не була зацікавлена в реальній дискусії з президентом Польщі", — сказав він.

Після цих подій президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував заяви українського лідера Володимира Зеленського, заявивши: "Шановний Володимире, ви помиляєтесь". Він також наголосив, що в Польщі не приймають "прапор Бандери", коментуючи історичні та політичні розбіжності між сторонами.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни. Причиною такого рішення називають суперечливу позицію української сторони щодо назви одного з підрозділів ЗСУ, що у Польщі викликало різку реакцію через історичні контексти та двосторонні чутливі питання.

Також Новини.LIVE писали, що Україна фіксує посилення антиукраїнських настроїв у Польщі, зокрема випадки агресії щодо громадян та інциденти у навчальних закладах. Йдеться про повідомлення про напади на українців, а також випадки приниження та булінгу українських дітей у школах, що викликає занепокоєння щодо безпеки та соціальної адаптації.

Володимир Зеленський Польща Кароль Навроцький
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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