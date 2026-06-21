Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига заявил о росте антиукраинских настроений в Польше

Сибига заявил о росте антиукраинских настроений в Польше

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 14:59
Что заявил Сибига об антиукраинских настроениях в Польше
Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Украина отмечает усиление антиукраинских настроений в Польше. В частности, речь идет о случаях нападений на граждан, унижениях и издевательствах над украинскими детьми в школах.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире ICTV, передает Новини.LIVE.

Сибига призвал к совместным действиям и диалогу между Украиной и Польшей

По его словам, подобные проявления ксенофобии представляют реальную угрозу безопасности украинцев, находящихся в Польше. Сибига подчеркнул, что этот вопрос уже поднимается перед польской стороной по дипломатическим каналам.

Глава МИД призвал избегать эмоциональной реакции и переходить к совместному реагированию на такие случаи. Он напомнил, что между Украиной и Польшей существуют наработанные механизмы сотрудничества, однако для их эффективной работы необходима политическая воля с обеих сторон.

Новини.LIVE сообщали, что заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига решили вернуть Польше ранее полученные награды. Этим шагом они выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого накануне польский лидер Кароль Навроцкий лишил ордена Белого Орла.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что глава МИД Украины заявил, что Киев открыт для диалога с Польшей по сложным историческим вопросам, однако не будет игнорировать действия, которые считает недружественными. По его словам, Украина будет реагировать на такие шаги по принципу взаимности.

Польша МИД Андрей Сибига
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации