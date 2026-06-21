Сибига отреагировал на решение Польши в отношении Зеленского: заявление МИД Украины

Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины заявил, что Киев готов к диалогу с Польшей по сложным историческим вопросам, однако не оставит без ответа шаги, которые считает недружественными. По его словам, Украина будет реагировать на такие действия по принципу взаимности.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пост Андрея Сибиги.

Исторические вопросы должны решать историки

Сибига подчеркнул, что темы общей истории Украины и Польши не должны становиться инструментом политической борьбы. Он отметил, что обсуждение исторических событий должно оставаться в профессиональной плоскости и быть предметом работы историков, а не политиков.

В то же время глава МИД отметил, что Украина больше не будет соглашаться с внешним вмешательством в вопросы собственной исторической памяти и не будет игнорировать попытки манипуляций на эту тему.

"Ни один президент другого иностранного государства больше не будет диктовать нам нашу историю. Точка. С этим покончено... Время, когда Украина закрывала глаза на недружественные шаги и манипуляции с нашей историей, прошло", — заявил Сибига.

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Отдельно министр прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По мнению Сибиги, такой шаг является ошибочным и может негативно повлиять на отношения между двумя государствами.

По словам дипломата, ситуация касается не только награды, но и отношения к Украине, её гражданам и военным, которые продолжают борьбу против российской агрессии.

"Эта ситуация, это пренебрежение к президенту Украины — речь идет не только об ордене, речь идет не о лишении ордена. Это было выражение пренебрежения к украинскому воину, к украинскому народу, к нашей истории, к нашему праву иметь свою историю. Мы этого терпеть не будем", — подчеркнул Андрей Сибига.

Несмотря на разногласия, Сибига подчеркнул важность сохранения конструктивного диалога между Киевом и Варшавой. Он отметил, что исторические конфликты выгодны прежде всего России, которая заинтересована в ослаблении сотрудничества между союзниками.

Министр подчеркнул, что Украина и Польша имеют общие интересы в сфере безопасности, а дипломатические контакты между странами продолжаются ежедневно. Учитывая это, Киев призывает к взаимному уважению и дальнейшему развитию партнерских отношений.

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