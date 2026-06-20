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Главная Новости дня Смелянский: Польша уже два месяца блокирует автомобили "Укрпочты"

Смелянский: Польша уже два месяца блокирует автомобили "Укрпочты"

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 23:44
Польша уже два месяца блокирует автомобили «Укрпочты», — Смилянский
Игорь Смелянский. Фото: facebook.com/igor.smelyansky

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что польская таможня уже два месяца блокирует автомобили компании. Из-за этого "Укрпочта" вынуждена доставлять посылки в обход через другие страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Укрпочты".

Что известно о блокировке со стороны Польши

Отметим, что в субботу президент Украины Владимир Зеленский вернул свой Орден Белого Орла обратно в Польшу, поскольку действующий польский президент Кароль Навроцкий решил лишить украинского лидера этой награды.

Однако Зеленский отправил орден через "Новую почту", а не "Укрпочту". В связи с этим у украинцев возник вопрос, почему так произошло, на что Смелянский назвал три версии и озвучил реальную причину:

  • он предположил, что это могло произойти из-за совпадения национальных цветов Польши и "Новой почты";
  • второй причиной является то, что пересылка наград «Укрпочтой» строго запрещена законами и правилами. В то же время "Новая почта" — это не почта, а экспресс-оператор;
  • и третьей причиной является то, что Польша уже два месяца блокирует автомобили "Укрпочты", в то время как автомобили "Новой почты" пропускает.

"Последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию (там к нам нет претензий) и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши. Но наши клиенты этого не замечают, потому что мы наладили альтернативные маршруты через другие страны. Автомобили НП поляки пропускают. Потому что, повторюсь, у них экспресс-отправления, а не государственные почтовые документы. Именно из-за последнего я ещё месяц назад принял решение не участвовать в URC2026", — пояснил Смелянский.

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Пост Смелянского о блокировании авто Польшей. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, недавно Смелянский заявил, что "Укрпочта" в результате полномасштабной войны понесла значительные потери. В денежном эквиваленте компания потеряла около 70 млн долларов.

Также мы писали, что, по словам Смелянского, в "Укрпочте" автоматизируют процессы и уже работают роботизированные линии.

Укрпошта Польша Игорь Смелянский
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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