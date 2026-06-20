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Головна Новини дня Смілянський: Польща вже два місяці блокує автівки "Укрпошти"

Смілянський: Польща вже два місяці блокує автівки "Укрпошти"

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 23:44
Польща вже два місяці блокує автівки "Укрпошти", - Смілянський
Ігор Смілянський. Фото: facebook.com/igor.smelyansky

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що польська митниця вже два місяці блокує автомобілі компанії. Через це "Укрпошта" вимушена доставляти посилки в об'їзд через інші країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт "Укрпошти".

Що відомо про блокування з боку Польщі

Зауважимо, що у суботу президент України Володимир Зеленський повернув свій Орден Білого Орла назад до Польщі, оскільки чинний польский президент Кароль Навроцький вирішив позбавити українського лідера цієї нагороди.

Проте Зеленський відправив Орден через "Нову пошту", а не "Укрпоштою". У зв'язку з цим в українців виникло питання, чому сталося саме так, на що Смілянський назвав три версії та озвучив реальну причину:

  • він припустив, що це могло статися через збіг національних кольорів Польщі та "Нової пошти";
  • другою причиною є те, що пересилання нагород "Укрпоштою" суворо заборонено законами і правилами. Водночас НП - це не пошта, а експрес-оператор;
  • і третьою причиною є те, що Польща вже два місяці блокує автомобілі "Укрпошти", у той час як авто "Нової пошти" пропускає.

"Останні два місяці автівки "Укрпошти" блокуються польською митницею, і ми змушені об’їжджати Польщу через Угорщину та Словаччину (там питань до нас немає) і, по суті, перенаправили всі свої транзитні потоки в обхід Польщі. Але наші клієнти цього не помічають, бо ми побудували альтернативні шляхи через інші країни. Авто НП поляки пропускають. Бо, ще раз, у них експрес-відправлення, а не державні поштові документи. Саме через останнє я ще місяць тому прийняв рішення не брати участі в URC2026", — пояснив Смілянський.

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Пост Смілянського про блокування авто Польщею. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно Смілянський заявив, що "Укрпошта" внаслідок повномасштабної війни зазнала масштабних втрат. У грошовому еквіваленті компанія втратила близько 70 млн доларів.

Також ми писали, що за словами Смілянського, в "Укрпошті" автоматизують процеси і вже працюють роботизовані лінії.

Укрпошта Польща Ігор Смілянський
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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