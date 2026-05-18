Смілянський: "Укрпошта" втратила близько 70 млн доларів через війну

Ігор Смілянський. Фото: facebook.com/igor.smelyansky

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що через повномасштабну війну компанія зазнала масштабних втрат. У грошовому еквіваленті "Укрпошта" втратила близько 70 млн доларів.

Про це Смілянський розповів в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Що відомо про втрати "Укрпошти"

За словами Смілянського, станом на зараз сумма збитків становить приблизно 70 млн доларів. Серед основних втрат:

близько 420 автомобілів;

понад 1000 відділень, частина з яких розташована на тимчасово окупованих територіях;

близько 540–550 відділень, які неодноразово були знищені та відновлені;

чергове відділення в Дніпрі було втрачено сьогодні вранці.

"Тому, приблизно, це близько 70 млн доларів, які "Укрпошта" втратила на цей час. Сподіваюсь, що ми отримаємо з агресора (мається на увазі компенсація за рахунок РФ — Ред.)", — сказав Смілянський.

Також він додав, що ситуація змінюється за щодня у зв'язку з новими руйнуваннями.

