Смелянский: "Укрпочта" потеряла около 70 млн долларов из-за войны

Дата публикации 18 мая 2026 23:37
Игорь Смелянский. Фото: facebook.com/igor.smelyansky

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что из-за полномасштабной войны компания понесла масштабные потери. В денежном эквиваленте "Укрпочта" потеряла около 70 млн долларов.

Об этом Смелянский рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Что известно о потерях "Укрпочты"

По словам Смелянского, по состоянию на сейчас сумма убытков составляет примерно 70 млн долларов. Среди основных потерь:

  • около 420 автомобилей;
  • более 1000 отделений, часть из которых расположена на временно оккупированных территориях;
  • около 540-550 отделений, которые неоднократно были уничтожены и восстановлены;
  • очередное отделение в Днепре было потеряно сегодня утром.

"Поэтому, примерно, это около 70 млн долларов, которые "Укрпочта" потеряла в настоящее время. Надеюсь, что мы получим с агрессора (имеется в виду компенсация за счет РФ — Ред.)", — сказал Смелянский.

Также он добавил, что ситуация меняется ежедневно в связи с новыми разрушениями.

Как сообщало Новини.LIVE, с 1 мая "Укрпочта" запустила оплату банковскими картами. В частности, теперь такая оплата доступна в 100% населенных пунктов Украины.

Также мы писали, что в апреле в Киеве заработали первые почтоматы "Укрпочты". Кроме того, у клиентов появилась возможность управлять своими посылками в приложении "Укрпочта 2.0".

