Смелянский: "Укрпочта" потеряла около 70 млн долларов из-за войны

Игорь Смелянский. Фото: facebook.com/igor.smelyansky

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что из-за полномасштабной войны компания понесла масштабные потери. В денежном эквиваленте "Укрпочта" потеряла около 70 млн долларов.

Об этом Смелянский рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Что известно о потерях "Укрпочты"

По словам Смелянского, по состоянию на сейчас сумма убытков составляет примерно 70 млн долларов. Среди основных потерь:

около 420 автомобилей;

более 1000 отделений, часть из которых расположена на временно оккупированных территориях;

около 540-550 отделений, которые неоднократно были уничтожены и восстановлены;

очередное отделение в Днепре было потеряно сегодня утром.

"Поэтому, примерно, это около 70 млн долларов, которые "Укрпочта" потеряла в настоящее время. Надеюсь, что мы получим с агрессора (имеется в виду компенсация за счет РФ — Ред.)", — сказал Смелянский.

Также он добавил, что ситуация меняется ежедневно в связи с новыми разрушениями.

