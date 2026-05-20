Смілянський: "Укрпошта" переходить на роботизовані системи

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що в компанії автоматизують процеси і вже працюють роботизовані лінії. За його словами, треба показати, що щось державним — не завжди є поганим.

Про це Смілянський розповів в коментарі Новини.LIVE та іншим журналістам.

Що відомо про автоматизацію процесів в "Укрпошті"

За словами Смілянського, нові технології в "Укрпошті" дозволяють в реальному часі відстежувати весь процес сортування та контролювати, чи всі листи вчасно потрапили на доставку.

Він зазначив, що тепер кореспонденцію сортують саме роботизовані системи замість працівників.

"Робот або зчитує, якщо це електронна марка або штрихкод - зчитує електронну марку або штрихкод. Якщо це рукописний текст, бачите, рукописний текст наверху — відбувається розпізнавання індексу і одразу кладеться у відповідний контейнер. Крім того, контроль в живому режимі, скільки листів було посортовано, скільки куди йде. Таким чином ми можемо прослідкувати, чи всі листи доїхали, чи всі були посортовані, чи всі потрапили своєчасно", — розповів Смілянський.

Як повідомляло Новини.LIVE, ера ручного сортування в "Укрпошті" завершена. За три роки компанія завершила автоматизацію логістики і реалізувала проект без залучення жодної гривні кредитного фінансування.

Також ми писали, що "Укрпошта" внаслідок війни втратила близько 70 млн доларів. Зокрема, це пошкоджені чи знищені автомобілі, відділення, причому деякі з відділень розташовані на тимчасово окупованих територіях.