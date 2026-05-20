Смелянский: "Укрпочта" переходит на роботизированные системы

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Фото: Смелянский/Facebook

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что в компании автоматизируют процессы и уже работают роботизированные линии. По его словам, надо показать, что что-то государственным — не всегда является плохим.

Об этом Смелянский рассказал в комментарии Новини.LIVE и другим журналистам.

Что известно об автоматизации процессов в "Укрпочте"

По словам Смелянского, новые технологии в "Укрпочте" позволяют в реальном времени отслеживать весь процесс сортировки и контролировать, все ли письма вовремя попали на доставку.

Он отметил, что теперь корреспонденцию сортируют именно роботизированные системы вместо работников.

"Робот или считывает, если это электронная марка или штрихкод - считывает электронную марку или штрихкод. Если это рукописный текст, видите, рукописный текст наверху — происходит распознавание индекса и сразу кладется в соответствующий контейнер. Кроме того, контроль в живом режиме, сколько писем было отсортировано, сколько куда идет. Таким образом мы можем проследить, все ли письма доехали, все ли были рассортированы, все ли попали своевременно", — рассказал Смелянский.

Как сообщало Новини.LIVE, эра ручной сортировки в "Укрпочте" завершена. За три года компания завершила автоматизацию логистики и реализовала проект без привлечения ни одной гривны кредитного финансирования.

Также мы писали, что "Укрпочта" в результате войны потеряла около 70 млн долларов. В частности, это поврежденные или уничтоженные автомобили, отделения, причем некоторые из отделений расположены на временно оккупированных территориях.