Смелянский: Укрпочта автоматизирует сортировку посылок
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что компания автоматизирует сортировку посылок и писем. По его словам, большинство процессов работает на роботизированных линиях. Кроме того, система автоматически формирует отчеты и контролирует движение отправлений.
Об этом Игорь Смелянский сообщил журналистам, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.
Автоматизация процессов на "Укрпочте"
Смелянский сообщил, что удалось внедрить уже:
- OCR-систему для автоматической сортировки писем;
- технологию распознавания рукописного текста на конвертах;
- электронную марку для печати адресов и штрихкодов.
Смелянский отметил, что технология OCR позволяет роботам распознавать даже рукописные адреса, хотя уровень точности при этом в значительной степени зависит от разборчивости почерка.
Кроме того, автоматизируют сортировку газет и посылок. В то же время часть процессов пока выполняют люди, поскольку сложность обработки нестандартных отправлений.
"Там, где только можно заменить людей, мы это безусловно делаем",- подчеркнул гендиректор "Укрпочты".
Отметим, Смелянский в комментарии Новини.LIVE сообщил, что в результате большой войны "Укрпочта" понесла масштабные потери. Речь идет об около 70 млн долларов.
А в апреле в Киеве заработали первые почтоматы "Укрпочты". Впоследствии их обещают установить еще и в Одессе.