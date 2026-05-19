Смелянский: Укрпочта автоматизирует сортировку посылок

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что компания автоматизирует сортировку посылок и писем. По его словам, большинство процессов работает на роботизированных линиях. Кроме того, система автоматически формирует отчеты и контролирует движение отправлений.

Автоматизация процессов на "Укрпочте"

Смелянский сообщил, что удалось внедрить уже:

OCR-систему для автоматической сортировки писем ;

; технологию распознавания рукописного текста на конвертах ;

; электронную марку для печати адресов и штрихкодов.

Смелянский отметил, что технология OCR позволяет роботам распознавать даже рукописные адреса, хотя уровень точности при этом в значительной степени зависит от разборчивости почерка.

Кроме того, автоматизируют сортировку газет и посылок. В то же время часть процессов пока выполняют люди, поскольку сложность обработки нестандартных отправлений.

"Там, где только можно заменить людей, мы это безусловно делаем",- подчеркнул гендиректор "Укрпочты".

Отметим, Смелянский в комментарии Новини.LIVE сообщил, что в результате большой войны "Укрпочта" понесла масштабные потери. Речь идет об около 70 млн долларов.

А в апреле в Киеве заработали первые почтоматы "Укрпочты". Впоследствии их обещают установить еще и в Одессе.