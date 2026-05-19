Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Смілянський: Укрпошта автоматизує сортування посилок

Смілянський: Укрпошта автоматизує сортування посилок

Ua ru
Дата публікації: 19 травня 2026 13:55
Смілянський: Укрпошта автоматизує сортування посилок
Ігор Смілянський. Фото: Новини.LIVE

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що компанія автоматизує сортування посилок і листів. За його словами, більшість процесів працює на роботизованих лініях. Крім того, система автоматично формує звіти та контролює рух відправлень.

Про це Ігор Смілянський повідомив журналістам, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Автоматизація процесів на "Укрпошті"

Смілянський повідомив, що вдалося впровадити вже: 

  • OCR-систему для автоматичного сортування листів;
  • технологію розпізнавання рукописного тексту на конвертах;
  • електронну марку для друку адрес і штрихкодів.

Смілянський зазначив, що технологія OCR дає змогу роботам розпізнавати навіть рукописні адреси, хоча рівень точності при цьому значною мірою залежить від розбірливості почерку.

Крім того, автоматизують сортування газет та посилок. Водночас частину процесів наразі виконують люди, оскільки складність обробки нестандартних відправлень.

Читайте також:

"Там, де тільки можна замінити людей, ми це безумовно робимо", — наголосив гендиректор "Укрпошти".

Зазначимо, Смілянський у коментарі Новини.LIVE повідомив, що внаслідок великої війни "Укрпошта" зазнала масштабних втрат. Йдеться про близько 70 млн доларів.

А у квітні в Києві запрацювали перші поштомати "Укрпошти". Згодом їх обіцяють встановити ще й в Одесі. 

Укрпошта Україна пошта
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації