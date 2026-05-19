Смілянський: Укрпошта автоматизує сортування посилок

Ігор Смілянський. Фото: Новини.LIVE

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що компанія автоматизує сортування посилок і листів. За його словами, більшість процесів працює на роботизованих лініях. Крім того, система автоматично формує звіти та контролює рух відправлень.

Про це Ігор Смілянський повідомив журналістам, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Автоматизація процесів на "Укрпошті"

Смілянський повідомив, що вдалося впровадити вже:

OCR-систему для автоматичного сортування листів ;

; технологію розпізнавання рукописного тексту на конвертах ;

; електронну марку для друку адрес і штрихкодів.

Смілянський зазначив, що технологія OCR дає змогу роботам розпізнавати навіть рукописні адреси, хоча рівень точності при цьому значною мірою залежить від розбірливості почерку.

Крім того, автоматизують сортування газет та посилок. Водночас частину процесів наразі виконують люди, оскільки складність обробки нестандартних відправлень.

"Там, де тільки можна замінити людей, ми це безумовно робимо", — наголосив гендиректор "Укрпошти".

Зазначимо, Смілянський у коментарі Новини.LIVE повідомив, що внаслідок великої війни "Укрпошта" зазнала масштабних втрат. Йдеться про близько 70 млн доларів.

А у квітні в Києві запрацювали перші поштомати "Укрпошти". Згодом їх обіцяють встановити ще й в Одесі.