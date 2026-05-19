Работы на "Укрпочте": техническая революция за почти 700 млн грн во время войны

Автоматизированный терминал "Укрпочты".

За три года национальный почтовый оператор Украины завершил автоматизацию логистики и все процессы до последнего момента держали в секрете. "Укрпошта" инвестировала в проект 687 млн грн собственных средств без привлечения ни одной гривны кредитного финансирования. Эра ручной сортировки завершена.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала в одном из терминалов и готова рассказать вам самые интересные детали.

"Укрпошта" провела техническую революцию в сортировке посылок

Автоматизированная сеть компании охватывает 24 логистических объекта — 7 хабов и 17 логистических центров, а ее производственная мощность достигает почти 3 млн отправлений в сутки. Это не предел, а стартовая мощность для дальнейшего роста.

Теперь "Укрпошта" автоматически обрабатывает:

посылки по Украине и за границу (при этом более 90% экспортных отправлений покидают Украину в течение 24 часов, а более 90% импортных — доступны в отделениях в течение 24 часов с момента прибытия в Украину);

простые и заказные письма (с возможностью отслеживания);

печатные медиа: газеты, журналы, рекламную продукцию;

заказ лекарств в рамках проекта "Укрпошта. Аптека".

"Укрпошта" провела автоматизацию за 14 миллионов евро.

"Это уникальный случай, ведь мы сделали автоматизацию за счет только собственных средств. Ни копейки кредитных средств, ни копейки со стороны государства. Мы потратили около 690 миллионов гривен. Это условно 14 миллионов евро. Для сравнения почта Хорватии потратила, которая имеет такие же мощности как "Укрпошта" — 270 миллионов евро. Почта Польши планирует потратить 330 миллионов евро. Мы есть только 14", — отметил генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский.

Автоматизация "Укрпошта. Аптека".

Еще несколько лет назад значительную часть почты в Украине сортировали вручную — мешками, по направлениям, с десятками ручных операций. В феврале 2025 года "Укрпошта" полностью автоматизировала сортировку посылок.

"Когда я пришел в Укрпошту в 2016 году, значительная часть логистики работала по принципам, которые почти не менялись десятилетиями. Мы не латали старую систему — мы строили новую. Сначала автоматизировали посылки, теперь закрыли последний большой ручной сегмент. Сегодня почти 98% отправлений доходят вовремя, международная логистика работает быстрее, а украинский бизнес получает инфраструктуру для развития на мировых рынках", — добавил Игорь Смелянский.

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский.

Логистическая инфраструктура компании позволяет обрабатывать до 2,2 млн посылок весом до 2 кг в сутки и до 800 тыс. более габаритных отправлений, включая международный поток. В частности, два международных таможенных терминала способны сортировать до 400 000 международных отправлений ежедневно.

Трансформация изменила не только масштабы, но и сам принцип работы. Если раньше, например, на одном хабе для сортировки 990 направлений доставки печатных медиа нужно было около 990 мешкодержателей и 150 м² площади, то теперь тот же объем обрабатывается на 50 м². Для сортировки газет и журналов раньше требовалось 24 производственных цеха, теперь достаточно пяти. Это, в свою очередь, позволяет удерживать тарифы на конкурентном уровне даже в условиях сокращения рынка печатных медиа, которое наблюдается во всем мире.



Все сортировочное оборудование разработано и произведено украинской компанией "Украинские Интеллектуальные Системы". Важно, что 98% комплектующих для этого оборудования — также украинского производства.

