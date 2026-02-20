Наглядові ради не можуть запобігти корупції — Смілянський

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Фото: Смілянський/Facebook

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що наглядові ради не гарантують відсутності корупції. Він зазначив, що ніде у світі немає наглядової ради, яка може повністю запобігти крадіжкам.

Про це очільник Укрпошти розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Марії Гураль.

Смілянський про наглядові ради та корупцію

Гендиректор Укрпошти наголосив, що наглядові ради в українських держкомпаніях — це не гарантія відсутності корупції.

За його словами, якщо керівник підприємства вирішить красти професійно, члени ради, навіть за наявності аудиторів, навряд чи зможуть це виявити.

"Наглядова Рада має наглядати в тому числі за допомогою незалежних аудиторів, комітетів, за тим будувати процеси, щоб запобігати корупції. І це їх повноваження. В них немає повноваження контролювати, чи я завтра доставив посилку чи ні.

Немає жодної наглядової ради, ні в США, ні у Великій Британії, яка може на 100% запобігти крадіжкам.

Жодна в Україні наглядова рада не подавала за останні роки жодної інформації про можливі корупційні ризики. Наша не могла подати, бо вона нічого не крала. Наглядова рада — це теж не панацея", — підсумував Смілянський.

Заяви Смілянського про Укрпошту

Нещодавно Смілянський розповів подробиці щодо перетворення Укрпошти на банк. Однією із ключових переваг реалізації цієї ідеї він назвав те, що держава зможе заощаджувати близько 2 мільярдів гривень щороку.

Також очільник Укрпошти розкрив зарплату листоноші. За його словами, вона складається з базового окладу, низки доплат та мотиваційної премії.

Зі слів гендиректора Смілянського стало відомо, що Укрпошта не фінансується з державного бюджету, однак входить до числа найбільших платників податків у країні.