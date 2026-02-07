Дефолт чи розвиток — Смілянський про реальний стан Укрпошти

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Кадр з інтерв'ю

Національний поштовий оператор "Укрпошта" не отримує жодної копійки з державного бюджету, проте залишається одним із найбільших платників податків. За останній звітний період компанія перерахувала до скарбниці понад три мільярди гривень.

Про фінансові справи підприємства в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Раніше Нацбанк прогнозував компанії складні часи. Регулятор заявив про потребу вливання 826 мільйонів гривень. Смілянський ці закиди відкидає і називає збитки "паперовими".

За його словами, компанія масштабно оновлюється. Гроші вкладають у майбутнє: на сортувальних центрах тепер працюють роботизовані лінії. Саме їхня вартість поступово списується, створюючи бухгалтерський від’ємний результат.

"Амортизація торік склала понад 490 мільйонів гривень. Тобто вона більше самого збитку. Далі є паперова втрата. Що називається паперова втрата? Курсові різниці. Курсові різниці склали понад 400 мільйонів гривень", — заявив Смілянський.

Окрему увагу керівник приділив темі виплат топменеджменту. Суспільство часто критикує високі доходи чиновників. Смілянський запевняє: його зарплата зафіксована і не зростала вже багато років. Більш того, гендиректор відмовився від додаткових виплат через повномасштабне вторгнення.

"Скільки державних компаній можуть сказати, що за 9 років у них немає жодного корупційного скандалу? При мільярдних оборотах. Моїм рішенням я не отримую премію з лютого 2022 року", — зазначив Смілянський.

Компанія продовжує працювати автономно, а державна підтримка відсутня, зазначає гендиректор "Укрпошти". Попри це, оператор забезпечує логістику по всій країні і жодних реальних передумов для дефолту наразі немає, запевняє Смілянський.

