Головна Новини дня Чутки про дефолт — Смілянський пояснив "збитки" Укрпошти

Чутки про дефолт — Смілянський пояснив "збитки" Укрпошти

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 02:24
Дефолт чи розвиток — Смілянський про реальний стан Укрпошти
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Кадр з інтерв'ю

Національний поштовий оператор "Укрпошта" не отримує жодної копійки з державного бюджету, проте залишається одним із найбільших платників податків. За останній звітний період компанія перерахувала до скарбниці понад три мільярди гривень.

Про фінансові справи підприємства в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Читайте також:

Роботи замість кризи — звідки взявся мінус у звітах

Раніше Нацбанк прогнозував компанії складні часи. Регулятор заявив про потребу вливання 826 мільйонів гривень. Смілянський ці закиди відкидає і називає збитки "паперовими".

За його словами, компанія масштабно оновлюється. Гроші вкладають у майбутнє: на сортувальних центрах тепер працюють роботизовані лінії. Саме їхня вартість поступово списується, створюючи бухгалтерський від’ємний результат.

"Амортизація торік склала понад 490 мільйонів гривень. Тобто вона більше самого збитку. Далі є паперова втрата. Що називається паперова втрата? Курсові різниці. Курсові різниці склали понад 400 мільйонів гривень", — заявив Смілянський.

Окрему увагу керівник приділив темі виплат топменеджменту. Суспільство часто критикує високі доходи чиновників. Смілянський запевняє: його зарплата зафіксована і не зростала вже багато років. Більш того, гендиректор відмовився від додаткових виплат через повномасштабне вторгнення.

"Скільки державних компаній можуть сказати, що за 9 років у них немає жодного корупційного скандалу? При мільярдних оборотах. Моїм рішенням я не отримую премію з лютого 2022 року", — зазначив Смілянський.

Компанія продовжує працювати автономно, а державна підтримка відсутня, зазначає гендиректор "Укрпошти". Попри це, оператор забезпечує логістику по всій країні і жодних реальних передумов для дефолту наразі немає, запевняє Смілянський.

Раніше гендиректор "Укрпошти" розповів про премії за кожну посилку. Також він назвав реальні зарплати в компанії. 

А ще ми розповідали, які зміни запровадила Укрпошта.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
