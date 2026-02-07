Видео
Україна
Главная Новости дня Слухи о дефолте — Смелянский объяснил "убытки" Укрпошты

Слухи о дефолте — Смелянский объяснил "убытки" Укрпошты

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 02:24
Дефолт или развитие — Смелянский о реальном состоянии Укрпошты
Гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский. Кадр из интервью

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" не получает ни копейки из государственного бюджета, однако остается одним из крупнейших налогоплательщиков. За последний отчетный период компания перечислила в казну более трех миллиардов гривен.

О финансовых делах предприятия в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Читайте также:

Работы вместо кризиса — откуда взялся минус в отчетах

Ранее Нацбанк прогнозировал компании сложные времена. Регулятор заявил о необходимости вливания 826 миллионов гривен. Смелянский эти упреки отвергает и называет убытки "бумажными".

По его словам, компания масштабно обновляется. Деньги вкладывают в будущее: на сортировочных центрах теперь работают роботизированные линии. Именно их стоимость постепенно списывается, создавая бухгалтерский отрицательный результат.

"Амортизация в прошлом году составила более 490 миллионов гривен. То есть она больше самого убытка. Далее есть бумажная потеря. Что называется бумажная потеря? Курсовые разницы. Курсовые разницы составили более 400 миллионов гривен", — заявил Смелянский.

Отдельное внимание руководитель уделил теме выплат топ-менеджменту. Общество часто критикует высокие доходы чиновников. Смелянский уверяет: его зарплата зафиксирована и не росла уже много лет. Более того, гендиректор отказался от дополнительных выплат из-за полномасштабного вторжения.

"Сколько государственных компаний могут сказать, что за 9 лет у них нет ни одного коррупционного скандала? При миллиардных оборотах. Моим решением я не получаю премию с февраля 2022 года", — отметил Смелянский.

Компания продолжает работать автономно, а государственная поддержка отсутствует, отмечает гендиректор "Укрпошты". Несмотря на это, оператор обеспечивает логистику по всей стране и никаких реальных предпосылок для дефолта пока нет, уверяет Смелянский.

Ранее гендиректор "Укрпошты" рассказал о премии за каждую посылку. Также он назвал реальные зарплаты в компании.

А еще мы рассказывали, какие изменения ввела Укрпошта.

Укрпошта Игорь Смелянский почта компании бюджет
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
