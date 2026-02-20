Смелянский заявил, что наблюдательные советы не гарантируют отсутствия коррупции

Наблюдательные советы не спасают от коррупции — Смелянский
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что наблюдательные советы не могут быть стопроцентным залогом отсутствия коррупции. По его словам, ни в одной стране мира не существует такого механизма контроля, который бы полностью исключил кражи.
Об этом глава Укрпочты рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Гураль.
Смелянский о наблюдательных советах и коррупции
Гендиректор Укрпочты подчеркнул, что наблюдательные советы в украинских госкомпаниях — это не гарантия отсутствия коррупции.
По его словам, если руководитель предприятия решит воровать профессионально, члены совета, даже при наличии аудиторов, вряд ли смогут это обнаружить.
"Наблюдательный Совет должен надзирать в том числе с помощью независимых аудиторов, комитетов, за тем строить процессы, чтобы предотвращать коррупцию. И это их полномочия. У них нет полномочий контролировать, я завтра доставил посылку или нет.
Нет ни одного наблюдательного совета, ни в США, ни в Великобритании, который может на 100% предотвратить кражи.
Ни один в Украине наблюдательный совет не подавал за последние годы никакой информации о возможных коррупционных рисках. Наш не мог подать, потому что он ничего не воровал. Наблюдательный совет — это тоже не панацея", — подытожил Смелянский.
Заявления Смелянского об Укрпочте
Недавно Смелянский рассказал подробности о превращении Укрпочты в банк. Одним из ключевых преимуществ реализации этой идеи он назвал то, что государство сможет экономить около 2 миллиардов гривен ежегодно.
Также глава Укрпочты раскрыл зарплату почтальона. По его словам, она состоит из базового оклада, ряда доплат и мотивационной премии.
По словам гендиректора Смелянского стало известно, что Укрпочта не финансируется из государственного бюджета, однако входит в число крупнейших налогоплательщиков в стране.
