Укрпочта станет банком — детали от гендиректора Смелянского

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Глава АО "Укрпочта" Игорь Смелянский рассказал подробности о преобразовании Укрпочты в банк. Он отметил, что это решение позволит государству сэкономить деньги — речь идет о двух миллиардах гривен ежегодно.

Об этом гендиректор Укрпочты рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Гураль.

Смелянский о превращении Укрпочты в банк

Смелянский отметил, что превращение Укрпочты в полноценное банковское учреждение может ежегодно приносить государственному бюджету около 2 миллиардов гривен экономии. По его мнению, такая трансформация станет выгодным финансовым решением для страны.

По словам гендиректора Укрпочты, перевод пенсионеров на безналичные расчеты — это выгодная инвестиция для бюджета. А сама почта будет зарабатывать на обычных рыночных банковских операциях.

Смелянский пояснил, что основное изменение, которое продвигает Укрпочта в рамках закона о финансовой инклюзии, — это отмена запрета предоставлять банковские услуги вне отделений.

"Сегодня государство платит нам за доставку пенсии около 2 миллиардов гривен в год. После того как мы откроем банки и переведем людей на безналичные расчеты, государство сэкономит 2 миллиарда гривен в год. Я считаю, что это неплохая инвестиция для государства...", — отметил Смелянский.

В то же время он добавил, что Укрпочта эти деньги будет зарабатывать через банковские рынки. По его словам, Укрпочта не требует для себя никаких исключений. Единственное исключение, которое в законе предусмотрено — это возможность работать офлайн и предоставлять услуги на дому.

"Сегодня, согласно закону о банке и банковской деятельности, запрещено предоставление банковских услуг за пределами банковских помещений. Скажите, это нормально в государстве, где у нас люди с инвалидностью и ветераны, а мы лежачих обслуживаем более 600 тысяч? Это же ненормально. Люди имеют право получать услуги в независимости от своего физического состояния", — подчеркнул Смелянский.

Новые услуги и изменения в Укрпочте

На Укрпочте появится новая услуга. Следовательно, в приложении Укрпочты реализуют возможность оплачивать посылки и управлять ими. Это нововведение должны внедрить до конца февраля 2026 года.

А с 10 февраля этого года все международные посылки, отправленные за границу, но не полученные адресатом, Укрпочта возвращает бесплатно. Ранее такая услуга стоила от 30 до 100 долларов.

В начале февраля 2026 года Укрпочта представила масштабный ребрендинг. Он включает обновление логотипа и фирменного шрифта.