Смілянський розповів про перетворення Укрпошти на банк

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Фото: Смілянський/Facebook

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів про переваги перетворення Укрпошти на банк. За його словами, реалізація цієї ідеї дозволить державі заощадити близько 2 мільярдів гривень щороку.

Про це очільник Укрпошти розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Марії Гураль.

Реклама

Читайте також:

Смілянський про перетворення Укрпошти на банк

Смілянський наголосив, що перетворення Укрпошти на повноцінну банківську установу може щороку приносити державному бюджету близько 2 мільярдів гривень економії. На його думку, така трансформація стане вигідним фінансовим рішенням для країни.

За словами гендиректора Укрпошти, переведення пенсіонерів на безготівкові розрахунки — це вигідна інвестиція для бюджету. А сама пошта зароблятиме на звичайних ринкових банківських операціях.

Смілянський пояснив, що основна зміна, яку просуває Укрпошта в рамках закону про фінансову інклюзію, — це скасування заборони надавати банківські послуги поза межами відділень.

"Сьогодні держава платить нам за доставлення пенсії близько 2 мільярдів гривень на рік. Після того як ми відкриємо банки й переведемо людей на безготівкові розрахунки, держава заощадить 2 мільярди гривень на рік. Я вважаю, що це непогана інвестиція для держави...", — зазначив Смілянський.

Водночас він додав, що Укрпошта ці гроші зароблятиме через банківські ринки. За його словами, Укрпошта не вимагає для себе жодних виключень. Єдине виключення, яке в законі передбачено — це можливість працювати офлайн і надавати послуги вдома.

"Сьогодні, згідно з законом про банк і банківську діяльність, заборонено надання банківських послуг за межами банківських приміщень. Скажіть, це нормально в державі, де у нас люди з інвалідністю й ветерани, а ми лежачих обслуговуємо понад 600 тисяч? Це ж ненормально. Люди мають право отримувати послуги в незалежності від свого фізичного стану", — наголосив Смілянський.

Нові послуги та зміни в Укрпошті

На Укрпошті з'явиться нова послуга. Відтак, у додатку Укрпошти реалізують можливість оплачувати посилки та керувати ними. Це нововведення мають впровадити до кінця лютого 2026 року.

А з 10 лютого цього року всі міжнародні посилки, надіслані за кордон, але не отримані адресатом, Укрпошта повертає безплатно. Раніше така послуга коштувала від 30 до 100 доларів.

На початку лютого 2026 року Укрпошта представила масштабний ребрендинг. Він включає оновлення логотипа та фірмового шрифту.