Головна Новини дня Роботи на "Укрпошті": технічна революція за майже 700 млн грн під час війни

Дата публікації: 19 травня 2026 21:09
Автоматизований термінал "Укрпошти". Фото: Новини.LIVE

За три роки національний поштовий оператор України завершив автоматизацію логістики і всі процеси до останнього моменту тримали в секреті. "Укрпошта" інвестувала в проєкт 687 млн грн власних коштів без залучення жодної гривні кредитного фінансування. Ера ручного сортування завершена.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала в одному з терміналів і готова розповісти вам найцікавіші деталі.

"Укрпошта" провела технічну революцію в сортуванні посилок

Автоматизована мережа компанії охоплює 24 логістичні об’єкти — 7 хабів і 17 логістичних центрів, а її виробнича потужність сягає майже 3 млн відправлень на добу. Це не межа, а стартова потужність для подальшого зростання.

Тепер Укрпошта автоматично обробляє:

  • посилки по Україні та за кордон (при цьому понад 90% експортних відправлень залишають Україну протягом 24 годин, а понад 90% імпортних — доступні у відділеннях протягом 24 годин з моменту прибуття в Україну);
  • прості та рекомендовані листи (з можливістю відстеження);
  • друковані медіа: газети, журнали, рекламну продукцію;
  • замовлення ліків у межах проєкту "Укрпошта. Аптека".
Автоматизація "Укрпошти"
"Укрпошта" провела автоматизацію за 14 мільйонів євро. Фото: Новини.LIVE

"Це унікальний випадок, адже ми зробили автоматизацію за рахунок лише власних коштів. Жодної копійки кредитних коштів, жодної копійки з боку держави. Ми витратили близько 690 мільйонів гривень. Це умовно 14 мільйонів євро. До порівняння пошта Хорватії витратила, яка має такі самі потужності як "Укрпошта" — 270 мільйонів євро. Пошта Польщі планує витратити 330 мільйонів євро. Ми є лише 14", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Укрпошта. Аптека"
Автоматизація "Укрпошта. Аптека". Фото: Новини.LIVE

Ще кілька років тому значну частину пошти в Україні сортували вручну — мішками, за напрямками, з десятками ручних операцій. У лютому 2025 року Укрпошта повністю автоматизувала сортування посилок. 

"Коли я прийшов в Укрпошту у 2016 році, значна частина логістики працювала за принципами, які майже не змінювалися десятиліттями. Ми не латали стару систему — ми будували нову. Спочатку автоматизували посилки, тепер закрили останній великий ручний сегмент. Сьогодні майже 98% відправлень доходять вчасно, міжнародна логістика працює швидше, а український бізнес отримує інфраструктуру для розвитку на світових ринках", — додав Ігор Смілянський.

Ігор Смілянський
Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський. Фото: пресреліз

Логістична інфраструктура компанії дозволяє обробляти до 2,2 млн посилок вагою до 2 кг на добу та до 800 тис. більш габаритних відправлень, включно з міжнародним потоком. Зокрема, два міжнародні митні термінали здатні сортувати до 400 000 міжнародних відправлень щодня. 

Трансформація змінила не лише масштаби, а й сам принцип роботи. Якщо раніше, наприклад, на одному хабі для сортування 990 напрямків доставки друкованих медіа потрібно було близько 990 мішкотримачів і 150 м² площі, то тепер той самий обсяг обробляється на 50 м². Для сортування газет і журналів раніше було потрібно 24 виробничі цехи, тепер достатньо п’яти. Це, у свою чергу, дозволяє утримувати тарифи на конкурентному рівні навіть в умовах скорочення ринку друкованих медіа, яке спостерігається у всьому світі. 

Усе сортувальне обладнання для Укрпошти розроблене та вироблене українською компанією "Українські Інтелектуальні Системи". Важливо, що 98% комплектуючих для цього обладнання — також українського виробництва. 

Нагадаємо, очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів, скільки мільйонів збитків компанія отримала через війну. Вчора, 18 травня, було знищене окупантами ще одне відділення в Дніпрі.

Також Смілянський заявляв, що наглядові ради не зможуть зупинити корупцію.  Він зазначив, що ніде у світі немає такого органу, який може повністю запобігти крадіжкам.

Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
