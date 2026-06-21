Сибіга відреагував на рішення Польщі щодо Зеленського: заява МЗС України

Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України заявив, що Київ готовий до діалогу з Польщею щодо складних історичних питань, однак не залишатиме без відповіді кроки, які вважає недружніми. За його словами, Україна реагуватиме на такі дії за принципом взаємності.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на допис Андрія Сибіги.

Історичні питання мають вирішувати історики

Сибіга наголосив, що теми спільної історії між Україною та Польщею не повинні ставати інструментом політичної боротьби. Він підкреслив, що обговорення історичних подій має залишатися у професійній площині та бути предметом роботи істориків, а не політиків.

Водночас глава МЗС зазначив, що Україна більше не погоджуватиметься із зовнішнім втручанням у питання власної історичної пам’яті та не ігноруватиме спроби маніпуляцій на цю тему.

"Жоден інший президент іншої іноземної держави не буде нам більше диктувати нашу історію. Крапка. Це закінчено... Час непомічання Україною недружніх кроків маніпуляцій з нашою історією пройшов", — заявив Сибіга.

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Окремо міністр прокоментував рішення президента Польщі Кароль Навроцький позбавити українського лідера Володимир Зеленський ордена Білого Орла. На думку Сибіги, такий крок є помилковим і може негативно вплинути на відносини між двома державами.

За словами дипломата, ситуація стосується не лише нагороди, а й ставлення до України, її громадян та військових, які продовжують боротьбу проти російської агресії.

"Ця ситуація, ця зневага до президента України, це ж не лише про орден, це ж не про позбавлення ордену. Це була висловлена зневага до українського воїну, до українського народу, до нашої історії, до нашого права мати нашу історію. Ми цього толерувати не будемо", — наголосив Андрій Сибіга.

Попри суперечності, Сибіга наголосив на важливості збереження конструктивного діалогу між Києвом і Варшавою. Він зауважив, що історичні конфлікти вигідні насамперед Росії, яка зацікавлена у послабленні співпраці між союзниками.

Міністр підкреслив, що Україна та Польща мають спільні безпекові інтереси, а дипломатичні контакти між країнами тривають щодня. З огляду на це Київ закликає до взаємної поваги та подальшого розвитку партнерських відносин.

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Новини.LIVE інформували, що колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер повернув "Золотий Хрест Заслуги" чинному президенту Кароль Навроцький, заявивши про свій протест проти його рішень. Водночас політик висловив підтримку президенту України Володимир Зеленський.