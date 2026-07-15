Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва 15 липня

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

До Києва прибула Урсула фон дер Ляєн та лідери європейських країн

До Української столиці приїхали президентка Молдови Мая Санду та президент Румунії Нікушор Дан.

Також з візитом прибули прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, президент Чорногорії Яков Мілатович, а також сербський президент Александр Вучич.

Про мету візиту та додаткові деталі зазделегідь не повідомлялося з міркувань безпеки.

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