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Головна Новини дня До Києва прибула Урсула фон дер Ляєн та лідери країн Європи

До Києва прибула Урсула фон дер Ляєн та лідери країн Європи

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 08:53
Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва 15 липня
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

До Києва прибула Урсула фон дер Ляєн та лідери європейських країн

До Української столиці приїхали президентка Молдови Мая Санду та президент Румунії Нікушор Дан.

Також з візитом прибули прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, президент Чорногорії Яков Мілатович, а також сербський президент Александр Вучич.

Про мету візиту та додаткові деталі зазделегідь не повідомлялося з міркувань безпеки.

Новина доповнюється...

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Автор:
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