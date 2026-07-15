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Главная Новости дня Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы

Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы

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Дата публикации 15 июля 2026 12:49
Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский наградил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы. Награда была присуждена ей за поддержку Украины на пути к членству в Европейском союзе и укрепление безопасности Европы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Урсулу фон дер Ляйен отметили за поддержку Украины и Европы

Президент Украины Владимир Зеленский вручил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен государственную награду — орден Европы.

Как отмечается, награда присуждена за весомый вклад в поддержку стратегического курса Украины на полноправное членство в Европейском Союзе, укрепление устойчивости украинского государства, а также за активную роль в обеспечении безопасности всей Европы.

Урсула фон дер Ляйен является одной из ключевых европейских политиков, поддерживающих интеграцию Украины в ЕС и оказание помощи государству в условиях полномасштабной войны России против Украины.

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Урсула фон дер Ляйен. Фото: Новости.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что 15 июля Урсула фон дер Ляйен вместе с другими европейскими лидерами прибыла в Украину для участия в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа". В Киев прибыли — президент Молдовы Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Словении Янез Янша, президент Черногории Яков Милатович и президент Сербии Александр Вучич. Кроме того, Украину впервые с официальным визитом посетил президент Албании Байрам Бегай.

Ранее Новини.LIVE писали, что 8 июля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. В ходе встреч обсуждались дальнейшее продвижение Украины к членству в ЕС, вопросы энергетической безопасности, оборонное сотрудничество и подготовка государства к зимнему периоду.

Владимир Зеленский Европейский союз Урсула фон дер Ляйен
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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