Зеленський і лідери ЄС взяли участь у заходах до Дня Державності

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Президент України Володимир Зеленський разом із лідерами європейських країн взяв участь у заходах з нагоди Дня Української Державності. Учасники вшанували історію України, її незалежність та боротьбу за збереження державності.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Президент України Володимир Зеленський разом із представниками європейських держав взяв участь у заходах, присвячених Дню Української Державності.

Під час подій учасники вшанували багатовікову історію української державності, пам’ять захисників України та всіх, хто зробив внесок у боротьбу за незалежність країни.

Разом із главою держави у заходах взяли участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші європейські лідери, які перебувають у Києві з офіційним візитом.

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Участь іноземних партнерів у заходах до Дня Української Державності стала ще одним символом підтримки України з боку європейських країн.

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