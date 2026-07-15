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Головна Новини дня Зеленський із лідерами Європи відзначив День Української Державності

Зеленський із лідерами Європи відзначив День Української Державності

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 13:09
Зеленський і лідери ЄС взяли участь у заходах до Дня Державності
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський разом із лідерами європейських країн взяв участь у заходах з нагоди Дня Української Державності. Учасники вшанували історію України, її незалежність та боротьбу за збереження державності.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Президент України Володимир Зеленський разом із представниками європейських держав взяв участь у заходах, присвячених Дню Української Державності.

Під час подій учасники вшанували багатовікову історію української державності, пам’ять захисників України та всіх, хто зробив внесок у боротьбу за незалежність країни.

Разом із главою держави у заходах взяли участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші європейські лідери, які перебувають у Києві з офіційним візитом.

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День Української Державності відзначають щороку 15 липня. Свято започатковане для вшанування українського державотворення, історичної спадкоємності та ролі різних поколінь українців у розвитку держави.

Ця дата також пов’язана з Днем пам’яті святого князя Володимира Великого — одного з ключових діячів української історії, який відіграв важливу роль у формуванні Київської Русі.

Участь іноземних партнерів у заходах до Дня Української Державності стала ще одним символом підтримки України з боку європейських країн.

Під час візиту до Києва лідери також планують провести низку зустрічей із українським керівництвом, де обговорять питання безпеки, оборонної співпраці, європейської інтеграції України та подальшої підтримки у протистоянні російській агресії. Новина доповнюється...

Володимир Зеленський
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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