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Головна Новини дня Зеленський: рішення щодо міністра оборони Федорова ще не ухвалене

Зеленський: рішення щодо міністра оборони Федорова ще не ухвалене

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 15:02
Зеленський: рішення щодо міністра оборони Федорова ще не ухвалене
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточні рішення щодо подальшої роботи міністра оборони Михайла Федорова та його команди ще не ухвалені. Глава держави повідомив, що перед засіданням фракції проведе зустрічі з керівництвом армії та очільником Міноборони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Президент зазначив, що одним із головних пріоритетів залишається налагодження взаємодії між армією та Міністерством оборони, а також вирішення проблем, пов’язаних із роботою ТЦК і посиленням захисту українського неба.

"Другий пріоритет — це діалог між армією і Міністерством оборони, і вирішення проблем ТЦК, і закриття неба. І з цього у мене будуть сьогодні також розмови з керівництвом нашої армії, а також з міністром оборони України. Все це буде у мене до засідання фракцій", — сказав Зеленський.

Глава держави також повідомив, що перед засіданням фракції має заслухати пропозиції Корецького щодо складу нового уряду.

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За словами Зеленського, остаточні рішення щодо майбутніх членів Кабінету Міністрів будуть ухвалені після відповідних консультацій та обговорень. Новина доповнюється..

Володимир Зеленський Михайло Федоров
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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