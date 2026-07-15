Зеленський заявив про будівництво антибалістичної системи Європи

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна стане одним із лідерів створення європейської антибалістичної системи. Також він повідомив про подальше нарощування виробництва безпілотників і розвиток української ракетної програми. За словами глави держави, оборонні можливості України продовжать зміцнюватися разом із міжнародними партнерами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час виступу з нагоди Дня Української Державності у середу, 15 липня.

Україна стане одним із лідерів проєкту FREYJA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна братиме активну участь у створенні європейської антибалістичної системи. За його словами, наша держава буде одним із лідерів проєкту FREYJA, який передбачає об'єднання європейських антибалістичних спроможностей для захисту країн континенту від ракетних загроз.

Глава держави наголосив, що така система має гарантувати безпеку європейського неба та не дозволити державам-агресорам шантажувати демократичний світ.

"Ми зробимо все, щоб збудувати антибалістичну систему Європи, обʼєднавши всі європейські антибалістичні спроможності. Аби небо наших народів було захищене, аби диктатори не навʼязували, як саме жити вільним людям у Європі. Аби життя людей в Україні й кожній європейській державі не залежало від того, чи має Путін і йому подібні балістику, чи ні", — сказав український лідер.

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Окремо Президент повідомив про подальше нарощування виробництва безпілотників. Він нагадав, що свого часу багато хто скептично поставився до заяви про можливість виготовляти один мільйон дронів на рік, однак нині українські виробничі спроможності значно зросли й продовжують розширюватися за підтримки міжнародних партнерів.

Після цього глава держави повідомив про нинішні обсяги виробництва та подальші плани щодо їх збільшення:

"Ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. І буде 20".

Україна розвиває власну ракетну програму

Також Зеленський повідомив, що Україна вперше розробляє власну балістичну зброю, а далекобійні засоби ураження вже дозволяють вражати цілі на відстанях, які раніше були недосяжними.

Крім того, за словами президента, Україна наближається до домовленості щодо виробництва ракет для систем Patriot. У разі її досягнення наша держава може стати третьою країною у світі, яка матиме таку домовленість зі Сполученими Штатами.

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