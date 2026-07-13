Антибалістична коаліція — протягом 12 місяців побачимо FREYJA в роботі

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон в Парижі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна та Європа можуть створити систему для захисту від балістики. Київ вже завершує розробку антибалістичної ракети, яка має стати її частиною. Протягом наступних 12 місяців можна побачити FREYJA в роботі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Антибалістична коаліція в Парижі

"Європі потрібно більше захисту від балістики. Разом ми можемо створити таку систему", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова забезпечити свою частину — антибалістичну ракету. Зараз ми вже завершуємо роботу над нею. Президент зазначив, що зараз потрібео політично затвердити, що FREYJA — це наш спільний проєкт в інтересах усієї Європи.

"Сьогоднішня зустріч може — і повинна — стати історичною. Європі потрібно більше антибалістики – сильної, надійної і дешевшої за інші системи. Разом ми можемо створити таку систему та ракети-перехоплювачі для неї", — зазначив український лідер.

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Він також висловив сподівання, що протягом наступних 12 місяців FREYJA вже можна буде побачити в роботі.

Окремо Володимир Зеленський додав, що загроза балістичних ракет у світі зростатиме. Це один із головних наслідків воєн Росії та Ірану. Тому FREYJA має стати реальністю.

Як писали Новини.LIVE, серед головних тем "Коаліції охочих" сьогодні — підтримка України та захист від балістичних ракет.

Сьогодні Зеленський разом з дружиною прибув до Франції та перебуватиме в Парижі два дні. Біля будівлі МЗС його зустрів Емманюель Макрон.