Антибалістична коаліція у Франції: 20 країн об’єднуються для захисту неба України

Місце проведення "Коаліції охочих". Фото: Новини.LIVE

У Франції у понеділок, 13 липня, проходить "Коаліція охочих". Україна збирає 20 країн, аби закрити небо від російської балістики. Цього року унікальний формат — Антибалістична коаліція, ініційована українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в ефірі День.LIVE.

Антибалістична коаліція у Франції

Зустріч Антибалістичної коаліції, яку ініціював Зеленський, потрібна, щоб партнери, чим швидше допомогли в антибалістичному захисті. Йдеться про надання ракет та створення нових систем.

"Не лише американський ЗРК Patriot може це робити, це можуть робити також італійсько-французькі розробки систем SAMP/T. І ще минулої осені, коли тут теж в Парижі перебував президент Зеленський, зустрічався з президентом Макроном, а створення саме такої антибалістичної системи було анонсовано. І, власне, за тими прогнозами, які давали торік восени, вперше ця система вже побачить світ і може бути надана Україні до кінця цього року або на початку 2027 року", — розповіла Галина Остаповець.

Участь у коаліції підтвердили близько 20 країн-партнерів. Також очікується приїзд очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, керівництва НАТО, Фінляндії та Німеччини.

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Відомо, що Зеленський перебуватиме в Парижі два дні. Зокрема, завтра він візьме участь у великому військовому параді з нагоди Дня взяття Бастилії, в якому участь візьмуть також українські воїни.

Як писали Новини.LIVE, засідання "Коаліції охочих" у Парижі проводить французький лідер Емманюель Макрон. Зокрема, серед тем зміцнення системи ППО та розвиток антибалістики.

До Франції вже прибули Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською. За його словами, перемовини можуть відкрити для України більше можливостей для зміцнення захисту. Новини.LIVE показували, як Макрон зустрів Зеленського в Парижі.