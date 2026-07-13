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Коалиция желающих в поддержку Украины: участники обсудят вопросы антибаллистики

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 18:23
Антибаллистическая коалиция во Франции: 20 стран объединяются для защиты неба Украины
Место проведения "Коалиции желающи". Фото: Новини.LIVE

Во Франции в понедельник, 13 июля, проходит "Коалиция желающих". Украина объединяет 20 стран, чтобы закрыть небо от российской баллистики. В этом году используется уникальный формат — Антибаллистическая коалиция, инициированная украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в эфире День.LIVE.

Антибаллистическая коалиция во Франции

Встреча Антибаллистической коалиции, инициированная Зеленским, необходима для того, чтобы партнеры как можно скорее оказали помощь в антибаллистической защите. Речь идет о предоставлении ракет и создании новых систем.

"Не только американский ЗРК Patriot может это делать, это могут делать также итальянско-французские разработки систем SAMP/T. Еще прошлой осенью, когда президент Зеленский также находился здесь, в Париже, и встречался с президентом Макроном, было объявлено о создании именно такой антибаллистической системы. И, собственно, согласно тем прогнозам, которые давали осенью прошлого года, впервые эта система уже увидит свет и может быть предоставлена Украине до конца этого года или в начале 2027 года", — рассказала Галина Остаповец.

Участие в коалиции подтвердили около 20 стран-партнеров. Также ожидается приезд главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, руководства НАТО, Финляндии и Германии.

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Известно, что Зеленский пробудет в Париже два дня. В частности, завтра он примет участие в грандиозном военном параде по случаю Дня взятия Бастилии, в котором также примут участие украинские военные.

Как писали Новини.LIVE, заседание "Коалиции желающих" в Париже проводит французский лидер Эммануэль Макрон. В частности, среди тем — укрепление системы ПВО и развитие противоракетной обороны.

Во Францию уже прибыли Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской. По его словам, переговоры могут открыть для Украины больше возможностей для укрепления обороны. Новини.LIVE показывали, как Макрон встретил Зеленского в Париже.

Франция Украина Коалиция желающих
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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